OpenAI, metinden görsel oluşturabilen yapay zekâ modeli DALL-E'nin üçüncü versiyonunu duyurdu. Birçok iyileştirmeyle gelen yeni sürüm, artık ChatGPT'yle kullanılabilecek.

ChatGPT’nin de arkasındaki şirket OpenAI, metinleri görsellere başarılı bir şekilde dönüştüren yapay zekâ modeli DALL-E’nin üçüncü versiyonunu duyurdu. DALL-E 3, Nisan 2022’de tanıtılan ikinci versiyona kıyasla kullanıcıları sevindirecek birçok özellikle geldi.

OpenAI, yeni versiyonun öncekilere göre önemli ölçüde geliştiğini, ayrıntıları daha iyi anladığını ve fikirleri görüntülere daha doğru bir şekilde dönüştürebildiğini söylüyor.

DALL-E 3’te ChatGPT kullanılabilecek!

DALL-E’nin yeni sürümü, artık kullanıcıların ChatGPT’yi kullanarak komut oluşturmasına olanak tanıyacak. Detaylı bir komut yazmak istemeyenler, ChatGPT’den komut oluşturmasını isteyecek. Sohbet botu, DALL-E 3’ün kullanacağı bir paragraf yazarak. DALL-E’nin uzun komutlarla daha iyi çalıştığı düşünüldüğünde bu entegrasyonun kullanışlı olacağını söylemek mümkün.

OpenAI, DALL-E 3’te güvenlik önlemlerini artırdığını da aktarıyor. Güvenliği test eden uluslararası ekiplerle çalıştığını belirten şirket, müstehcen ve nefret içerikli görüntülerin oluşturulmasının ve şiddet içerikli komutların önüne geçilmeye çalışılacağını ifade ediyor. Ayrıca tanınmış kişilerin görüntülerinin oluşturulması da engellenecek. Tabii modelin hâlen mükemmel olmadığı ve geliştirilmeye devam ettiği de şirketteki araştırmacılar tarafından vurgulanıyor.

DALL-E’nin yeni versiyonu, ekim ayında ilk olarak ChatGPT Plus ve işletmeler için ChatGPT kullanıcıları için çıkacak. Sonbahar sonlarına doğru ise API servisi ve araştırma bölümü OpenAI Labs için çıkacak. Herkese gelecek ücretsiz versiyonun ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise herhangi bir bilgi yok.

DALL-E 2 (sol) ve DALL-E 3 (sağ) tarafından aynı komutla oluşturulan 2 görsel:

DALL-E 3 tarafından oluşturulan bazı görseller