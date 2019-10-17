Microsoft, Bulut Odaklı Yeni Açık Kaynak Projelerini Duyurdu

Microsoft, Alibaba ile iş birliği de gerçekleştireceği Kubernetes ve mikro hizmetlere dayalı iki yeni bulut tabanlı projesini duyurdu. Projelerin işletmelerde uygulama gelişimini ve erişilebilirliğini artırması bekleniyor.

Microsoft, iki yeni açık kaynaklı proje açıkladı. Bunlardan biri, mikro hizmetlerin karmaşıklığını ortadan kaldıracak taşınabilir, olay odaklı işleyişe dayanan Dapr; diğeri ise geliştirici kaynaklarının, Kubernetes kümeleri üzerinde çalışmasına ihtiyaç duyan uygulamaları tanımlamasına izin veren bir özellik olan Açık Uygulama Modeli (OAM). Microsoft Açık Uygulama Modeli'ni Alibaba Cloud ile yapılan iş birliğiyle geliştiriyor.

OAM, birçok geliştirici ve operasyon ekibinin her gün karşı karşıya kaldığı bir sorunu çözüyor. Kubernetes'in Helm çizelgeleri olmasına rağmen, bir uygulama kullanıldığında Kubernetes bir tabloda yer alan nesneler arasındaki ilişkileri kuramıyor. Yani Kubernetes kümesinde birinci sınıf bir uygulama kavramına ihtiyaç var.

OAM, aslında bir YAML dosyası ve bir servis kataloğuna veya pazara konabiliyor ve oradan uygulanabiliyor. Ancak belki de en önemlisi; geliştirici, verileri operasyon ekibine verebiliyor ve ekip, geliştiriciyle konuşmak zorunda kalmadan uygulayabiliyor. Microsoft teknoloji müdürü Mark Russinovich, Kubernetes'in şirket geliştiricileri için fazla karmaşık olduğunu savunuyor: "Bir geliştiricinin uygulamaya odaklanmasını istiyorsunuz. Ancak Kubernetes mağazalarıyla konuşurken karşılaştığımız şey Kubernetes yakınındaki geliştiricilere izin vermemesi."

Alibaba Cloud ile yapılan iş birliğine gelince; Russinovich, iki şirketin zaten başka projeler üzerinde de birlikte çalıştığını ve hem müşterileri hem de ekip içi konuşmalarında aynı sorunlarla karşılaştıklarını belirtti. İki şirket de özelliği açık kaynaklı bir temele çıkarmayı, Alibaba Cloud ve Microsoft OAM'a dayanan bir hizmet sunmayı planlıyorlar.

OAM geliştiriciler ve operasyon ekipleri içindeki sorunlara odaklanıp boşluğu doldururken. Dapr bulut alanında devrim yaratacak. Bu projeyle şirket, mikro hizmetleri ve bulut gelişmelerini işletme için erişilebilir hale getirecek. Dapr geliştiricilerin bulutta çalışan esnek, durum bilgisi olmayan mikro hizmet ve durumlu uygulamalar oluşturmasını kolaylaştıran açık kaynaklı, taşınabilir bir özellik olacak.