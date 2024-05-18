Yeni Call of Duty oyununun Game Pass'e ekleneceği iddiaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güvenilir kaynaklara göre Microsoft, Game Pass paketlerinin içeriklerini ve fiyatlarını gözden geçirecek.

Geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Call of Duty serisinin yeni oyunu ile ilgili bir iddiadan bahsetmiştik. Wall Street Journal tarafından gündeme getirilen iddiaya göre Microsoft, Call of Duty serisinin bu yıl piyasaya sürülecek yeni oyununu Game Pass'in bir parçası hâline getirecekti.

Bu iddianın gündeme gelmesiyle güvenilir kaynaklardan çeşitli açıklamalar geldi. Bu açıklamaların ortak noktası ise Game Pass abonelik paketlerinde yapılacak değişikliklerle ilgiliydi. Kaynaklara göre Microsoft, Game Pass paketlerinin içeriklerini ve fiyatlarını, yeni Call of Duty nedeniyle elden geçirecek.

Fiyatlara zam gelmesi bekleniyor

"Shinobi" kullanıcı adıyla ResetEra'da paylaşımlar yapan ve içeriden bilgi aldığı bilinen kaynaklardan birine göre Microsoft, Game Pass paketlerine zam yapacak. Üstelik bu bilgiyi paylaşan tek isim Shinobi de değil. Forumlarda paylaşım yapan diğer bilindik kaynaklar da benzer bir düşünce içerisindeler.

Microsoft, yeni Call of Duty oyunu ve Game Pass'e ekleneceği yönündeki iddialarla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ancak düğümün çözülmesi için çok da beklemeyeceğiz gibi görünüyor. Çünkü iddialara göre Microsoft, yeni Call of Duty oyununu önümüzdeki ay duyuracak, ekim ayında da piyasaya sürecek. Birkaç hafta sonra bu iddiaların gerçeklik payını daha iyi anlamış olacağız.