Yeni Call of Duty Oyununun Game Pass'e Geleceği İddia Edildi

Wall Street Journal tarafından yayımlanan yeni bir rapor, bu yıl çıkacak Call of Duty oyununun Game Pass'e ekleneceğini öne sürdü.

Arkane Austin ve Tango Gameworks gibi stüdyolarını kapatmasıyla son günlerde gündemde olan Xbox’ın, Call of Duty oyunlarında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Bilindiği üzere Microsoft’un Activision Blizzard’ı geçen yıl satın almasının ardından CoD oyunlarının Game Pass’e ekleneceği ifade edilmişti. Ancak bugüne kadar bu konuda bir gelişme yaşanmamıştı.

Şimdi ise oyuncuları çok heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. The Wall Street Journal tarafından paylaşılan bir habere göre şirket, sıradaki Call of Duty oyununu Game Pass’e getirmeyi planlıyor.

Ekim sonu geleceği söylenen Call of Duty’nin Game Pass’e gelişi, haziran başında duyurulabilir

Aslında geçtiğimiz haftalarda şirketin gelirlerini kaybetme ihtimali nedeniyle CoD oyunlarını Game Pass’e ekleme konusunda şüpheli olduğu iddiaları dolaşmaya başlamıştı. Ancak Microsoft’tan bu söylenti üzerine gelen açıklama, iddiayı yalanlamış ve oyunların sisteme ekleneceğini göstermişti.

Bugün WSJ’nin ortaya attığı iddia ise şirketin bazı planlarını ortaya koydu. Buna göre yeni Call of Duty’nin Game Pass’e eklendiğini görebiliriz. Oyunun çıkışı için ekim ayının sonlarının işaret edildiğini belirtelim. Muhtemelen iddia doğruysa ilk günden sisteme gelme ihtimali var. Ancak bu konuda kesin bir bilgi şimdilik yok.

Xbox, 9 Haziran’da yeni oyunlarını göstereceği bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Bugünkü iddia da yeni Call of Duty’nin Game Pass’e gelişinin bu etkinlikte açıklanacağını söylüyor. Yani gerçek olup olmadığını beklemek için birkaç hafta beklememiz gerek. Serinin diğer oyunlarının ne zaman geleceğini de hâlâ bilmiyoruz.

Microsoft, Game Pass’e eklerse Call of Duty’nin getirdiği geliri kaybetmekten korkuyordu. Yeni oyunun eklenmesiyle bu endişenin nasıl önüne geçeceği belirsiz. Ancak bu durum, Game Pass Ultimate’a yapılacak bir zammın habercisi olabilir.

Black Ops 6 olması beklenen Call of Duty hakkında neler biliyoruz?

Şu ana kadar yeni Call of Duty hakkında birkaç bilgi görmüştük. Oyunun bir Black Ops oyunu olacağı söyleniyordu. Bunun yanı sıra 1990’lı yılların başında yaşanan Körfez Savaşı’nda geçeceği de bilgiler arasındaydı. 9 Haziran’da hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz.