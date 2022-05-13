Microsoft, tüm Edge kullanıcılarına VPN hizmeti verecek Secure Network özelliğini tarayıcının Canary sürümünde kullanıma sundu. Kullanıcılarla birlikte test edilen özellik, şimdilik 1 GB'lik veri kısıtlamasına sahip. Bu durum, ilk etapta hizmetin ücretli olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Chromium tabanlı internet tarayıcısı Egde'in son geliştirici sürümünde pek çok kullanıcının merakla beklediği VPN özelliğini test etmeye başladı. Böylelikle en azından Edge'de gezinirken üçüncü taraf VPN yazılımlarına gerek duyulmayacak.

Şu an için sadece Microsoft Edge Canary'de karşımıza çıkan özellik, "Secure Network" olarak isimlendiriliyor. Bu özellik, kullanıcılara temelinde VPN hizmetinin bir uzantısı olarak havalimanı veya kafe gibi yerlerde kullanılan ortak ağlardaki veri ihlali risklerini engellemeye yardımcı olan trafik maskeleme hizmeti sunuyor. Microsoft'un Edge'e entegre edeceği özellik, sektörün bir numarası Chrome ile arasındaki rekabeti artıracak gibi görünüyor.

Microsoft Edge VPN ücretli mi olacak?

Burada dikkat çekilmesi gereken bir husus var. Piyasadaki popüler VPN hizmetlerinin neredeyse tamamı belli bir süre ücretsiz hizmet verdikten sonra hizmete devam etmek için ücret talep ediyor. Microsoft ise bu 'ücret' konusunda hiçbir şey söylemedi. Yani yakın bir gelecekte tüm Edge kullanıcılara sunulması beklenen Secure Network özelliğinin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı net değil...

Bu arada, Microsoft Edge Canary'de test edilmeye başlanan Secure Network, şu an için yalnızca aylık 1 GB veri kullanımına imkan tanıyor. Bu boyut, Secure Network ile saatlerce video izlemek ya da oyun oynamak için yeterli değil. Ancak sistemin anlaşılabilmesi ve testlerin yapılabilmesi için yeterli. Buradaki "aylık" ibaresinin kritik olduğunu söylemek gerek. Microsoft, Secure Network'ü yalnızca test ettiğinden böyle bir kısıtlama getirmiş olabilir. Belki de kullanıcıların 1 GB'den fazla veriye VPN üzerinden erişebilmeleri için ücret ödemeleri gerekecektir. Bunu önümüzdeki süreçte öğreneceğiz...

Microsoft Edge VPN nasıl kullanılır?