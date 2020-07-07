Microsoft, Linux tabanlı hizmetler için yeni bir kötü amaçlı yazılım aracı duyurdu. "Project Freta" olarak isimlendirilen bu hizmet, tamamen bulut üzerinden çalışıyor ve binlerce sanal makinenin bile bir tıkla taranmasına imkan sağlıyor. Üstelik Microsoft, bu hizmeti dileyen herkese ücretsiz olarak sunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, yaptığı bir açıklamayla Linux sistemlerindeki kötü amaçlı yazılımları tespit etmeyi sağlayan ücretsiz ve bulut tabanlı bir proje duyurdu. "Project Freta" olarak isimlendirilen proje, Linux tabanında kurulmuş olan binlerce sanal makinenin bile aynı anda denetlenip korunmasını hedefliyor. Üstelik kullanıcılar, Project Freta'yı hiçbir bedel ödemeden rahatlıkla kullanabiliyorlar.

Project Freta'nın belki de en etkileyici olan yanı, bu güvenlik projesinin kurulum gerektirmiyor oluşu. Bu sayede günlük kullanıcı ve işletmeler, sanal makinelerine sadece bir tuşla güvenlik taraması yaptırabilecekler. Project Freta geliştiricilerine göre bu ücretsiz hizmet, çok sayıdaki sanal makinenin kötü amaçlı yazılımlara karşı korunmasını kolaylaştıracak bir yapıya sahip.

Microsoft'un açıklamalarına göre Project Freta, anlık görüntüler üzerinde çalışarak Linux tabanlı sanal makinelerin güvenliğini sağlıyor. Ayrıca kolay kullanım ve makine sınırının olmaması, kullanıcıların işlerini hayli kolaylaştırıyor. Microsoft, Project Freta kurulabilen bir yapıda olmadığı için kötü amaçlı yazılımların herhangi bir güvenlik katmanı sezmediğini, bu sayede de Project Freta karşısında çaresiz kaldıklarını ifade ediyor.

Microsoft veya Azure Active Directory hesabı bulunan her kullanıcı tarafından deneyimlenebilen Project Freta, kullanıcılarına önemli avantajlar sunuyor. Örneğin bu sistemi kullanan kullanıcı, detaylı bir rapor oluşturabiliyor ve bu raporu dışarıya aktarabiliyor. Ayrıca Project Freta aracılığıyla oluşturulan bellek görüntüleri de kolaylıkla paylaşılabiliyor. Eğer sizler de bu projeye ulaşmak hem deneyimlemek hem de detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.