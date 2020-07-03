Microsoft, kritik olarak nitelendirdiği otomatik güncellemeler ile yeni tarayıcısı Chromium tabanlı Edge'i tüm Windows 10 bilgisayarlara otomatik olarak yüklüyor. Üstelik şirket, kullanıcıların Edge'e bir şans vermesi için açılışta kapatılamayan bir ekran sunuyor ve tarayıcıyı otomatik olarak görev çubuğuna sabitliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, pek çok dijital ve fiziksel ürüne sahip olmasına rağmen daha çok Windows işletim sisteminin sahibi olarak biliniyor ve şirket, statik bir işletim sisteminden ziyade bir sürekli güncellenen ve iyileştirilen bir servise dönüştürdüğü Windows 10 üzerindeki çalışmalarına devam ediyor.

Sizlerle haziran ayının başında paylaştığımız bir haberimizde, Microsoft’un yeni Chromium tabanlı Edge tarayıcısını KB4541301, KB4541302 ve KB4559309 güncellemeleri ile birlikte tüm Windows 10 kullanan cihazlara otomatik olarak yükleyeceğinden bahsetmiştik. Bugün The Verge’de yayınlanan bir makale, yeni Edge’in nasıl bir ‘ilk çalıştırma deneyimi’ sunduğunu ortaya koyuyor.

Yeni Edge, Windows 10'un otomatik güncellemeleri ile tüm bilgisayarlara geliyor

Microsoft, Windows 10 için yayınlamış olduğu otomatik güncellemelerin ‘kritik’ olduğunu belirtiyor ve bu güncellemelerin muhakkak gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bununla birlikte Chromium tabanlı yeni Edge, Microsoft’un yayınlamış olduğu bir ‘otomatik güncelleme’ ile Windows 10 bilgisayarlara yükleniyor. Bu da otomatik güncellemelerin kritik olduğu konusundaki açıklamalar ile çelişiyor. Zira yeni Edge’in Windows 10’a yüklenmemesi pek de ‘kritik’ bir durum değil gibi.

Daha da önemlisi Microsoft, otomatik güncellemeleri gerçekleştiren ve yeni Edge’in bilgisayarına yüklenmesine izin veren (ki size sorulmuyor) Windows 10 kullanıcılarını kendi tarayıcısına geçiş yapmaları için adeta zorluyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi Windows 10, güncelleme gerçekleştirilip yeni Edge yüklendikten sonra bilgisayar yeniden başlatıldığında tam sayfa bir Edge ekranı ile kullanıcıları karşılıyor. Ancak hepsi bu kadar da değil…

Yeni Edge bilgisayarınıza yüklendiğinde böyle bir açılış ekranı ile karşılaşıyorsunuz

Windows 10, bilgisayar başlatılır başlatılmaz karşımıza çıkan Edge ekranının kapatılmasına izin vermiyor. Görev çubuğundan kapatmaya çalışmak, CTRL+W ya da ALT+F4 kısayolları da işe yaramıyor. Dolayısı ile ekranın ortasındaki Başlarken (Get started) butonuna öyle ya da böyle tıklamanız gerekiyor. Bu butona tıkladığınızda, ekranı kapatabileceğiniz ‘X’ butonu görebiliyorsunuz. Ancak bu butona tıklayıp ekranı kapattığınızda dahi Edge’de bir ‘Hoş geldiniz’ ekranı açılıyor ve uygulama kendini görev çubuğuna sabitliyor. Üstelik Microsoft, bu politikasını kullanıcılardan gizlemiyor ve güncelleme notlarında söz konusu Edge ekranını 'ilk çalıştırma deneyimi' olarak adlandırıyor.

Yeni Edge’in performanslı bir tarayıcı olduğu su götürmez bir gerçek. Bu nedenledir ki tarayıcı pazarında Chrome’un arkasından ikinci sıraya oturmuş durumda. Bununla birlikte Microsoft’un yeni Edge’i kullanıcıların fikirlerini sormadan otomatik olarak yüklediği yetmezmiş gibi bir de otomatik olarak görev çubuğuna sabitlemesi ve kullanıcılara varsayılan tarayıcı olarak belirlemeleri konusunda ısrarla öneride bulunması, Edge’in performansının önüne geçebilecek bir baskıcı tanıtım politikası olarak yorumlanabilir.

Microsoft, yeni Edge’i tüm Windows 10 bilgisayarlara otomatik olarak yüklemeden önce de kullanıcıların Edge’i yüklemesi için işletim sisteminde ve diğer hizmetlerinde Edge’in reklamlarını yapıyordu. Ancak artık Edge tüm bilgisayarlarda olmasına rağmen Microsoft, tüm kullanıcılar Edge’i ‘deneyene’ kadar sert tanıtım(!) politikasına devam edecek gibi görünüyor.