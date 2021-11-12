Microsoft ve Meta (Facebook), iş dünyasının sosyal medya platformu Workplace ile video konferans uygulaması Teams’i entegrasyonu üzerine bir anlaşmaya imza attı. Her iki uygulama da artık aynı anda kullanılabilecek.

Geçtiğimiz günlerde Facebook adını yalnızca sosyal medya platformuna bırakarak Meta olarak değiştiren şirket, 2016’nın ekim ayında ‘Workplace’ isimli yeni bir platformunu hizmete sokmuştu. Şirketlere yönelik bu platform, şirket içi bir sosyal medya gibi görev yapıyordu ve gruplar, sohbet ve canlı yayınlar gibi özelliklere yer veriyordu.

Geçtiğimiz günse metaverse’ü hayata geçirmek isteyen Meta, Microsoft’la önemli bir anlaşma yaptı. Şirket, Microsoft’un video konferans uygulaması Teams’in Workplace’e entegre edildiğini duyurdu. Bununla birlikte Microsoft da Teams uygulamasına Workplace entegrasyonu ekledi. Böylelikle iki uygulama temelde birleşti.

Workplace ve Teams entegre oldu:

Bu birleşimle birlikte Workplace ya da Teams kullanıcıları, iki platform arasında geçiş yapmadan toplantı anında her iki platformu da kullanabilecekler. Kullanıcılar, görüşme sırasında Workplace’i pencereye sabitleyerek platform içinde dolaşabilecekler. Ayrıca Microsoft Teams yöneticileri, Workplace’teki bir içeriği ön plana çıkarmak için işaretleyebilecekler.

Microsoft ve Meta, daha önce SharePoint, OneDrive ve Office 365 ile Workplace entegrasyonuna imza atmış olsalar da iki şirket, bir yandan da birbirleriyle gelecek yarışına girdiler. Meta’nın metaverse hayallerini tanıtmasının ardından Microsoft da kendi projesini göstermişti. Bu iki şirketin gelecekte birlikte çalışmaları da olasılıklar arasında yer alıyor.