Covid-19 salgınından şüphesiz en çok etkilenen sektörlerden birisi de yeme içme sektörü. Müşteriler arası mesafe önemliyken restoran çalışanlarıyla müşteriler arasındaki temas da dikkat edilmesi gereken bir durum. Irak’taki Robo Chef adlı akıllı restoran da tam olarak bunun önüne geçmek için robot garson kullanıyor.

Irak’ın Kerbela şehrindeki Robo Chef adlı restoranda Covid-19 salgınının önünde geçmek için yenilikçi bir çözüm uygulanıyor. Geleceğe atılan bir adım niteliğindeki bu restoranda garsonluk görevini bir robot üstleniyor. Taşıma bandı üzerinde hareket eden akıllı robot garson, müşterilerin yemeklerini her masaya tek tek servis ediyor. Yemeklerin robotlar tarafından servis edildiği işletmeler “geleceğin restoranları” olarak gösterilirken Kerbela’daki restoranın sahibi ve proje tasarımcısı Mustafa Al-Mukhtar, bu hizmetin pandemi koşullarında faydalı olduğunu ifade ediyor.

Mustafa Al-Mukhtar, restoran çalışanlarıyla müşterilerin birebir temasından kaçınmak ve virüsün yayılmasını önlemek için robot garsonun etkili bir yol olduğunu belirtiyor. Müşteriler, interaktif masalardan sipariş verebiliyor ve daha sonra siparişlerini beklerken yine aynı masadan farklı oyunlar oynayıp vakit geçirebiliyorlar.

“Dışarıda yemek için yeni bir fırsat oldu.”

Kerbela şehrindeki Robo Chef, şehirdeki tek akıllı restoran olarak bu alanda yeni bir adım attı. Restoranın sahibi Mustafa Al-Mukhtar, projesini şu sözlerle açıklıyor: “Basit bir projeyle hem sosyal mesafeyi sağlamayı hem de restorana gelen aileler için eğlenceli bir ortam sağlamayı hedefliyorduk. Akıllı restoran fikri de bana bu şekilde geldi. Bu alanda çalışmaya başlayarak şehirde masaya servis yapan ilk robotu geliştirdik. Restorana gelen aileler, akıllı masalardan da yemek sipariş edebiliyor ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.”

Özellikle aile olarak restorana gelen müşteriler, akıllı masalardaki oyunların çocukların dikkatini dağıtmak için güzel bir yöntem olduğunu belirtiyor. Bazı müşterilerse robot garsonlu bir restoranın dışarıda yemeğe çıkmak için yeni bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Peki sizce akıllı restoranların gelecekte çoğalması iyi bir fikir mi? Yoksa birebir insan ilişkisini mi tercih edersiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.