Microsoft’tan bugün gelen iki ayrı açıklama, şirketin AR ve VR konusundaki heyecan verici planlarını ortaya koydu. Bir açıklamayla Microsoft Teams’e getireceği bir yenilikten bahseden şirket, diğer açıklamayla Metaverse evrenine oyunlarıyla da dahil olacağını ifade etti.

Facebook olarak hatırladığımız Meta, geçtiğimiz günlerde ‘Facebook Connect 2021’ etkinliğinde artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanında çığır açacak projesi Metaverse’ü duyurmuştu. Şimdilik daha kısıtlı şekilde benzer uygulamaları iş hayatına sunan Meta, yıllar içinde kullanıcıların resmen içinde var olabileceği sanal bir ortam oluşturmak üzere çalışıyor.

Microsoft da bugün benzer teknolojiler üzerine önemli adımlar attı. Meta’nın artırılmış gerçeklikli ofis uygulamasına rakip olacak Microsoft Teams özelliğini tanıtan şirket, aynı zamanda oyun alanında da AR ve VR teknolojisinden faydalanacağı yeni fikirlerden bahsetti.

Microsoft Teams toplantılarına üç boyutlu karakterinizle katılabileceksiniz

Microsoft Teams, pandeminin getirdiği ve pandemiden sonra da kalacak gibi görünen uzaktan ve hibrit çalışma düzeninin yaygınlaşmasıyla beraber iş ortamlarında verimliliğini artıracak yeni bir özelliğini duyurdu. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, çevrimiçi görüşme sırasında kendilerini temsil edecek üç boyutlu karakterler, diğer bir deyişle ‘avatarlar’ kullanabilecekler.

Çevrimiçi toplantıların bir noktadan sonra sıkıcı ve odaklanması zor hale gelmesi sorunsalına da bir çözüm olarak sunulduğu ifade edilen özellik, size tıpa tıp benzeyen ya da kendi belirlediğiniz bir karakteri; sizin hareketlerinizi bu karaktere yansıtarak diğer katılımcılara gösterecek. Yapay zeka sayesinde yaptığınız her şey bu avatara animasyon bakımından doğru şekilde uyarlanacak. Bu karakterler iki boyutlu olarak da gösterilebilecek ve görülebilmeleri için bir VR cihazına ihtiyaç olmayacak. Ancak VR cihazı da varsa tabii ki tadından yenmeyecek.

Xbox ve genel olarak oyunlar için ‘metaverse’ uygulamaları geliştirilecek

Microsoft, bu yeni gerçeklik teknolojilerini aynı zamanda oyunlar ve konsollarda da kullanacak. Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın ifadelerine göre şirket şu anda metaverse benzeri uygulamaları oyunlara ve Xbox’a entegre etmeye odaklanmış durumda.

VR headset’lerle oynandığında oyuncuyu tamamen başka bir evrene götürecek oyunların sinyalini veren Nadella, son açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: Bu alanda oyunlarla ilgili şeyler yapacağımızı kesinlikle bekleyebilirsiniz. Halo’yu bir oyun olarak ele aldığınızda bu oyun, bir ‘metaverse’tür. Minecraft da bir metaverse, Flight Simulator da. Bugün iki boyutlu olabilirler, ancak asıl soru şu: Tamamen 3D bir dünyaya entegre edilebilirler mi? Bizim planımız kesinlikle bunu gerçekleştirmek doğrultusunda.