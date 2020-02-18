Microsoft, Chromium tabanlı yeni tarayıcısı Edge’e gelecek güncellemelerin listesini yayınladı. Yayınlanan Microsoft Edge güncelleme çizelgesinde önümüzdeki dönemde yayınlanacak özelliklerde yer aldı.

Microsoft, geçtiğimiz ay kararlı sürümünü yayınladığı Chromium tabanlı tarayıcısı Microsoft Edge’in önümüzdeki dönemde alacağı özelliklerin yer aldığı bir güncelleme takvimi yayınladı. Yayınlanan güncelleme takviminde yeni özelliklerle beraber tarayıcıda hali hazırda yer alan sorunların da çözüleceği belirtildi.

Açıklanan güncelleme çizelgesine göre Microsoft Edge’in senkronizasyon sorunları, silinen favorilerin yeniden görülmesi ve sık kullanılanlarda görülen bazı hatalar şubat ayı için ilk düzeltilecekler listesinde yer alıyor. Yine şubat ayı içinde Microsoft, birden fazla profilin kullanıldığı Microsoft Edge'in bu konuda yaşadığı sorunları da çözeceğini açıkladı.

Şubat ayında Microsoft Edge’in kazanacağı özelliklerden biri de yeni sekmede kullanılacak arka plan görselleri olacak. Gelecek özellikle beraber Edge kullanıcıları, istedikleri bir görseli yeni sekmenin arka planı olarak kullanabilecekler.

Şubat sonunda yayınlanacak güncelleme ile beraber sorunların çözümü sunulacak ve arka planda fotoğraf kullanılmasına izin verecek bir özellik yayınlanacak. Şubat sonrasında ise Microsoft Edge başka yeni özellikler alacak.

Microsoft tarafından yayınlanan belgede, bu yıl yaz aylarında yapılacak bir güncelleme ile aynı profil ile başka cihazlarda kullanılacak Microsoft Edge’in tarama geçmişinin bütün cihazlarda görülebileceği de açıklandı.

Yaz ayları ile beraber Microsoft Edge, sık kullanılanları sıralamak için farklı seçenekler, Chrome Web Mağazası’ndaki temalara ulaşmak gibi yeni özelliklerle karşılaşacaklar. Önümüzdeki dönem Microsoft Edge için yayınlanacak en önemli özellikle PDF dosyaları ile ilgili gelecek görünüyor.

Microsoft, Edge’e önümüzdeki aylarda PDF içinde hızlı taramayı sağlayacak yeni bir özellik sunmak için çalışıyor. Gelecek yeni özellikler beraber kullanıcılar bir PDF belgesinin içindekiler kısmında bir bölüme tıkladıklarında doğrudan o bölüme gidebilecekler. Microsoft, aynı zamanda PDF’lerin sesli okunması ile ilgili bir özellik üzerinde de çalışmaya devam ediyor.

Microsoft, Edge için yayınlanacak güncellemelerin içeriği ile ilgili planlarını yayınlamış olmasına rağmen güncellemelerin yayınlanacağı tarihleri yayınlamadı. Ancak eğer haftalık olarak açıklanan plan tablosu hayata geçirilirse önümüzdeki haftalarda Microsoft Edge’in yeni birkaç özelliğe kavuşması beklenebilir.