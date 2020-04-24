ABD’li teknoloji devi Microsoft, bu yılın başlarında sunduğu yeni Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcısı için e-posta servisi Outlook.com’da indirme linkleri içeren reklamlar yayınlamaya başladı. Edge, kısa bir süre önce Firefox’u geçerek en popüler ikinci internet tarayıcısı olmayı başarmıştı.

Tüm cihaz türlerinde Internet Explorer'ın yerini almak üzere 2016 yılında yayınlanan Microsoft Edge, geçtiğimiz ocak ayında Chromium desteğine kavuşarak açık kaynak kodlu bir hale gelmişti. Windows 7,8,10 ve macOS platformunda boy gösteren Edge, kısa sürede olumlu eleştiriler almayı başarmış ve Firefox’u geçerek en popüler ikinci internet tarayıcısı olmuştu.

Edge'in yeteneklerini çeşitli vesilelerle öven Microsoft, reklam çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Şirket, şimdi de e-posta servisi Outlook.com’da yeni internet tarayıcısı için indirme linkleri yayınlamaya başladı. Outlook.com’a Edge dışında bir tarayıcıdan giriş yapan kullanıcılar, artık gelen kutularının üzerinde bir dizi reklam görüyor.

Reklamlarda, kullanıcıların Chromium ile güçlendirilmiş Edge tarayıcısı ile performanslarını, uyumluluklarını ve hızlarını artırabilecekleri ifade ediliyor. Reklamlar ayrıca diğer tarayıcıların kullanıcılarını yeni Microsoft Edge'i indirmeye ve cihazlarında denemeye teşvik eden mesajlarla birlikte geliyor.

Menü çubuğunun altında gösterilen banner'larda, sizi Microsoft Edge indirme sayfasına götürecek bir bağlantı bulunuyor. Eğer ben tarayıcımdan memnunum ve bu reklamlar beni cezbetmeye yetmez diyorsanız, reklamları dilediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz.

NetMarketShare’ın Mart 2020 verilerine göre Microsoft Edge, yüzde 7,59 pazar payı ile Mozilla Firefox'u (Yüzde 7,19) geride bırakarak dünyanın en çok kullanılan ikinci internet tarayıcısı olmuştu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu oran 5,20 olarak kayıtlara geçmişti. Listenin ilk sırasında ise tahmin edebileceğiniz üzere yüzde 68,5 gibi devasa pazar payı ile Google Chrome bulunuyor.