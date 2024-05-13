Microsoft, işletmeler ve çalışanlar için geliştirdiği yeni uygulaması "Places"ı tanıttı. Bu uygulama, hangi çalışanın hangi gün ofiste olacağını göstermek gibi ofis içi zamanınızı kolayca yönetmenizi sağlayacak birçok özellik içeriyor.

Son zamanlarda yapay zekâ hamleleriyle sık sık karşımıza çıkan Microsoft, şimdi de bu teknolojileri kullanan yepyeni bir uygulama tanıttı. İş yerleri ve çalışanlar için geliştirilen uygulamaya, “Microsoft Places” ismi verildi.

Bilindiği üzere COVID pandemisinin ardından çoğu şirket hibrit veya daha esnek çalışma sistemlerini benimsiyor. Durum böyle olunca kimin ne zaman ofiste olacağını kestirmek çalışanlar için zor olabiliyor. Places da tam bu tarz durumlarda devreye girecek.

Çalışanlar, ofis içi zamanını daha iyi yönetebilecek

Yapay zekâ destekli bir uygulama olan Microsoft Places, Outlook ve Microsoft Teams kullanan işletmelerin ofis içi zamanını daha iyi koordine etmesini sağlayacak. Aslında ilk kez birkaç yıl önce duyurulan uygulama, şimdilik ön izleme olarak sunuldu. İlerleyen zamanlarda geniş çapta çıkış yapacak.

Microsoft yöneticisi Jared Spataro, Paces’ı tanıtırken şu ifadeleri kullanıyor: “Çalışanlar, ofise vardıklarında bir sürü boş masayla karşılaşmak istemiyorlar. Bunun yerine yöneticileri veya iş arkadaşlarıyla yüz yüze görüşmek istiyorlar. Places sayesinde iş arkadaşlarınız ve ofisteki alanlar arasında daha kolay koordinasyon sağlayabileceksiniz.”

Ofistekilerin hangi binada olduğundan önemli etkinliklerin günlerine kadar birçok bilgi paylaşılabilecek

Places kullanıcıları, ofisi kullanacakları günleri ayarlayıp paylaşabiliyorlar. Bunun yanı sıra iş arkadaşlarınızın hangi günlerde ofiste olmayı tercih ettiğini de görebiliyorsunuz. Hatta ofiste çalışanların yüzde kaçının olduğu, hangi binada hangi çalışanların yer aldığı, o gün ofiste neler yapılmasının planlandığı gibi birçok yararlı bilgi de eklenebiliyor. Böylece kimin ofiste olduğundan hangi günlerde önemli etkinlikler vara kadar birçok şeyi öğrenebiliyorsunuz.

Microsoft, yılın ilerleyen zamanlarında bu deneyimi yapay zekâ modeli Copilot’a da entegre edecek. Böylece kullanıcılar, yapay zekâ asistanına “Bu hafta hangi günler ofise gitmeliyim?” gibi sorular yöneltebilecek. Ayrıca model, çalışanların yerine planlamalar yapabilmeden önemli günleri ofis gününüz yapmaya kadar birçok yararlı işleve de sahip olacak. Places, Copilot yoluyla ofisteki toplantı odalarını önceden ayırtmanızı bile sağlayacak.

Bunun dışında Places konum verileri diğer Microsoft 365 uygulamalarına da aktarılacak. Teams üzerinden çalışıyorsanız ofiste olan yakınınızdaki kişileri görebileceksiniz. Places ayrıca hangi binanın ne kadar kullanıldığından hangi günlerin çalışanlar arasında daha popüler olduğuna kadar birçok bilgiyi yöneticilere sunabilecek. Bu şekilde çalışanların daha iyi yönetilmesi sağlanacak.

Microsoft Places’ın ne zaman geniş çapta çıkış yapacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak çıktığında aylık 7 dolarlık bir ücreti bulunan Microsoft Teams Premium’a geleceği söyleniyor.