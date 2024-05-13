Microsoft, Cortana nedeniyle yargılandığı patent davasında 242 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı. Şirket, karara itiraz edeceğini duyurdu.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2018 yılında Cortana nedeniyle açılan bir davada 242 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Şirket, karara itiraz edeceğini duyurdu.

Microsoft'tan şikâyetçi olan firma, IPA Technologies. IPA'ya göre Microsoft, kendilerine ait ses tanıma teknolojisini izinsiz bir şekilde kullandı ve Cortana'yı geliştirdi. Microsoft, 2018 yılından beri ihlal olmadığını savunuyor olsa da para cezasından kaçamadı.

IPA, geçmişte Google ve Amazon'a da dava açmıştı

IPA Technologies, sadece Microsoft'a dava açmadı. Şirket geçmişte, Amazon ve Google ile de aynı konu nedeniyle davalık oldu. Amazon, davadan aklandı. Google ile olan dava ise hâlâ devam ediyor. Microsoft ile yaşanan anlaşmazlıkta ise son noktaya gelinmiş durumda.

Bir Microsoft sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Patenti ihlal etmediğimize kesinlikle inanıyoruz." ifadesi kullanıldı. Şirketin yapacağı itirazın mahkeme heyetince nasıl karşılanacağını zaman gösterecek.