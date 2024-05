Microsoft Copilot, Meghan Trainor adlı şarkıcının bir klibinde bütün dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Yapay zekâ pazarında yükselen isimlerden biri de Microsoft. Teknoloji devinin yapay zekâ asistanı Copilot'u da son dönemde neredeyse her yerde görüyoruz. Son olarak Meghan Trainor adlı şarkıcının "To The Moon" klibinde karşımıza çıkan Microsoft Copilot, klipte önemli bir süre ekranda görünüyor.

Sanatçının yeni şarkısı için çektiği klipte, bilgi almak için iPhone marka akıllı telefonunda Microsoft Copilot uygulamasını kullandığı göze çarpıyor. 7 Mayıs'ta yayımlanan klibin 30. saniyesinde Copilot ekranın tek hakimi olarak dikkatleri üzerinde topladı.

İşte o video klip

(Copilot'un görüldüğü sahne 27. saniyede başlıyor.)

Açık ki bu video için Microsoft ile şarkıcı arasında ücretli bir ortaklık söz konusu. Hatta klibin sonunda da Microsoft ve Copilot isimlerini görüyoruz. Burada dikkat çeken nokta ise Microsoft'un bu türden bir yaklaşım sergilemiş olması.

Ürün yerleştirme uygulamaları hemen her yapımda karşımıza çıkıyor ve artık kanıksanmış durumda. Microsoft gibi firmaların yapay zekâ uygulamalarını böyle reklam kampanyalarında görmek ise artık yapay zekânın daha fazla kitleye ulaşacağı anlamına geliyor. Üstelik klipte uygulamanın sadece anlık olarak ekrana gelmeyip gerçek anlamda kullanımının sergilenmesi de bu durumu daha ilgi çekici hâle getiriyor.

Microsoft açık şekilde yapay zekâ ve Copilot'a büyük yatırım yapmaya devam ediyor ve artık genel pazarlama yöntemleriyle tanıtılmaya başlanması, firmanın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.