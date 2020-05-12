Nokia, Microsoft’un SONiC Programına Katıldığını Duyurdu

Bir zamanlar Microsoft ile akıllı telefon konusunda ortaklık kuran Nokia, SONiC projesine katıldığını duyurarak Microsoft'a destek olduğunu kamuoyu ile paylaştı. Gelin açıklamanın detaylarına yakından bakalım.

SONiC (Buluttaki Açık Ağlar İçin Yazılım) fikri ilk olarak teknoloji devi Microsoft tarafından 2016 yılında sunuldu. Bilindiği üzere SONiC ekosistemi, aslında switch gibi ağ cihazlarında kullanılacak yazılım ağı bileşenlerinin bir bütünü olarak duyurulmuştu. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde Arista, Broadcom, Dell, Alibaba Grup ve Mellanox gibi firmalar da projeye katıldı.

Günümüz dijital dünyasının ve verilerin iletiminin öneminin farkında olan bu teknoloji devi firmalar, hem ileriye yönelik planlar ve öngörüler kapsamında ekosisteme katkı sağlamak hem de pastadan pay almak adına bu konudaki yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Bu firmalardan biri de adını telefon modelleri ile andığımız Nokia oldu.

Nokia, SONiC projesine katılan son isim oldu:

Finlandiya merkezli firma, aslında yalnızca telefonlar üzerine çalışmalar gerçekleştirmiyor, bunun yanında bulut teknolojileri, veri iletimi ve daha birçok alanda Ar-Ge çalışmalarına ciddi oranda yatırımlar yapıyor. Uzun süredir akıllı telefon rekabetinde kaybettiği pazar payını geri kazanmak ve eski günlerine dönmek isteyen Nokia, bugün Microsoft tarafından yürütülen ekosisteme dâhil olduğunu duyurdu.

Nokia, yüksek kapasiteye sahip veri merkezlerinin gerekliliklerine odaklanan bir SONiC uygulaması geliştirdi. Sunulacak yenilikler ve bu yeniliklerin ekosisteme sağlayacağı katkılar konusunda açıklamalarda bulunan şirket temsilcileri, bu iş birliği konusundaki düşünce ve mutluluklarını da paylaştı.

Nokia Optik Ağlar ve İnternet Protokolü Yöneticisi Sri Reddy, SONİC girişiminin Microsoft ile yaptıkları iş birliğinin diğer bir boyutunu temsil ettiğini ve bu iş birliğinin, en büyük ve gelişmiş veri merkezi altyapılarını inşa eden müşterilerine olan bağlılıkları adına devam edeceğini söyledi. Bununla birlikte Reddy, firma olarak en güçlü ve verimli SONiC uygulamasını sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Microsoft Azure Ağı Temsilcisi Yousef Khalidi ise bu girişimde Nokia ile çalışmanın büyük bir zevk duyduğunu ifade ederek Nokia gibi büyük bir ağ tedarikçisini aralarında görmekten mutlu olduklarını söyledi.