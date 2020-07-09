Microsoft, Teams için yayınladığı son güncelleme ile yeni bir modu kullanıcıların hizmetine sundu. "Together" olarak isimlendirilen bu mod, kullanıcıların yan yanaymış gibi görünmelerini sağlıyor. Yapay zeka destekli bu mod, ağustos ayı gibi tüm kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, son dönemlerde belki de en çok "Teams" isimli video konferans uygulamasıyla haşır neşir. Çünkü koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim ve home office çalışma kültürü benimsenmiş durumda ve doğal olarak da insanlar, video konferans uygulamalarına ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu noktada en iyi olmaya çalışan Microsoft da elinden geleni ardına koymuyor ve Teams'i ileri taşıyabilmek için elinden geleni yapıyor.

Microsoft, Teams'e bugüne kadar pek çok yenilik getirdi. Bu yenilikler, uygulamanın hem işlevselliğini artırdı hem de kullanıcı deneyimini iyileştirdi. Bugüne kadar yaptığı yeniliklerle yetinmeyen Microsoft, şimdi yayınladığı bir güncelleme ile Teams'e önemli bir yenilik daha getirdi. Dilerseniz hemen, Teams uygulamasının bu yeni özelliğine yakından bakalım.

Video konferansları, artık aynı ortamdaymış gibi görüntülenecek

Microsoft Teams, bir süredir "Together" olarak isimlendirilen bir mod üzerinde çalışıyordu. Bu mod, bugün itibarıyla yayınlandı ve kullanıcıların bir bölümü, artık bu özelliği deneyimleyebiliyorlar. Teams'in Together modu, video konferansa katılan kullanıcıları çok daha farklı bir şekilde bir araya getiriyor. Öyle ki kullanıcılar, sanki yan yana oturuyorlarmış gibi bir görünüme sahip oluyorlar. Yapay zeka desteğiyle oluşturulan bu özellik, kullanıcıların hoşuna gidecek gibi görünüyor.

Together modu, bir konuşmaya katıldığınız sırada omuzlarınızdan altını kesiyor ve sizi bir koltuğun üzerine yerleştiriyor. Bir sinema ya da toplantı salonu gibi görünebilen sanal koltuklar, iş ya da sınıf arkadaşlarınızla birlikte oturuyor gibi görünmenizi sağlıyor. Üstelik bu mod kapsamında arkadaşlarınıza el sallıyor ve hatta onların omuzlarına bile dokunabiliyorsunuz.

Microsoft yetkilileri, Together modunun nasıl çalıştığı ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadılar. Özellikle de yapay zekanın bu mod kapsamında nasıl çalıştığından tam olarak emin değiliz. Çünkü özellikle de arkadaşların omuzlarına dokunma ve el sallama gibi hareketlerin az da olsa yapay görünmesi, video konferansları daha yapay bir hale sokabilir. Together modun tüm kullanıcılara sunulması ile birlikte gelecek tepkiler, bu konuda neler düşünüldüğünü ortaya koyacak.

Microsoft Teams'in Together modu, şu an için sadece bir adet arka plan içeriyor. Ancak ilerleyen dönemlerde bu özellik kapsamında arka planların çoğalması, sınıf ve hatta kafeler gibi arka planların gelmesi bekleniyor. Özelliğin tüm kullanıcılara ulaşması ise çok büyük bir ihtimalle ağustos ayını bulacak.