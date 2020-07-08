Microsoft, son dönemlerde Chromium tabanlı Edge'i Windows bilgisayarlara zorla yüklüyor. Ancak her kullanıcı, bu tarayıcıyı kullanmak istemiyor. Peki Windows Update ile gelen Chromium tabanlı Edge'den kurtulmak için ne yapmanız gerekiyor?

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2020'nin başlarında Chromium tabanlı internet tarayıcısı Edge'i kullanıcıların beğenisine sundu. Windows 10'la birlikte tanışma imkanı yakaladığımız Edge'in yerine gelen ve kullanıcılara hem çok daha performanslı hem de Chrome'a benzer bir deneyim sunan yeni Edge, pek çok kullanıcı tarafından da kısa bir süre içerisinde benimsendi. Ancak Microsoft, haziran ayı itibarıyla kullanıcıların tepkisini çeken bir uygulamaya geçti.

Chromium tabanlı Edge, kararlı sürüm olarak yayınlandığında kullanıcıların tercihinde olan bir tarayıcı olarak karşımıza çıkmıştı. Yani o zamanlarda bu internet tarayıcısı, sadece isteyen kullanıcılar tarafından indirilip kullanılıyordu. Ancak Microsoft, haziran ayı ve sonrasında yayınladığı yazılım güncellemelerinde bu internet tarayıcısını doğrudan yüklemeye başladı. Yeni tarayıcı, klasik Edge'deki tüm verileri alarak eski Edge'in yerine geçiyordu. Bu da kullanıcıları ciddi anlamda rahatsız etti.

Microsoft, Chromium tabanlı Edge'in Windows Update aracılığıyla sunulmasını engellemek için "Edge Blocker Toolkit" isimli bir araç duyurdu. Yani kullanıcılara sunulan resmi bir araç, Edge'in yüklenmesini engelliyor. Ancak tarayıcı çoktan yüklendiyse ve bu durumdan rahatsız olan kullanıcılar varsa, bu kullanıcılar için işler biraz daha zorlaşıyor. Peki Chromium tabanlı Edge'i bilgisayarınızdan kaldırmak istiyorsanız, nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Haydi sizi büyük bir dertten kaldıracak olan bu sorunun cevabına yakından bakalım.

Chromium tabanlı Edge'den kurtulmak için uygulayabileceğiniz yöntem: Powershell

Windows 10'un yeni nesil bir komut satırı uygulaması bulunuyor. Bu uygulama, PowerShell olarak isimlendiriliyor ve Windows ile ilgili çok önemli ayarların yapılabilmesine imkan tanıyor. İşte bu komut satırı uygulamasını kullanarak Chromium tabanlı Edge'den sonsuza dek kurtulabiliyorsunuz. Dilerseniz hemen bu işlemin nasıl yapılacağına yakından bakalım.

İşlemlere geçmeden önce bahsetmek zorunda olduğumuz kritik bir durum var. PowerShell kullanarak Chromium Edge'den kurtulmak isterseniz, bilgisayarınızın yönetici hesabını kullanmanız gerekiyor. Yani misafir hesapları kullanarak bu işlemi gerçekleştiremezsiniz.

bir durum var. PowerShell kullanarak Chromium Edge'den kurtulmak isterseniz, bilgisayarınızın kullanmanız gerekiyor. Yani misafir hesapları kullanarak bu işlemi gerçekleştiremezsiniz. Yönetici hesabıyla oturum açtıktan sonra Chromium tabanlı Edge'in yüklü olduğu klasöre gidin ve burada bir PowerShell penceresi açın.

gidin ve burada bir PowerShell penceresi açın. PowerShell penceresini açmak için önce "Shift" tuşuna basın ve ardından da klasör içerisinde boş bir yerde farenizin sağ tuşuna tıklayın. Açılabilir bir menü ile karşılaşacaksınız.

" PowerShell penceresini buradan açın " yazan butona tıklayın. Bu butona tıkladıktan sonra PowerShell'in açılmasını bekleyin .

" yazan butona tıklayın. Bu butona tıkladıktan sonra PowerShell'in açılmasını . PowerShell penceresi açıldıktan sonra aşağıda paylaşacağımız kodları kopyalayapıştır yapın.

setup.exe --uninstall --system-level --verbose-logging --force-uninstall

Bir süre bekleyin. Bu bekleyiş, Windows'un gerekli ayarları yapmasına ve Edge'in silinmesine izin verecektir.

izin verecektir. Sisteminizin yeniden başlatılması gerektiğine dair bir uyarı alabilirsiniz. Eğer böyle bir uyarı alırsanız sistemi yeniden başlatın.

Bu işlemleri hatasız bir şekilde uyguladıktan sonra Edge'den kurtulacaksınız. Ancak bu işlem, Edge'den sonsuza dek kurtulmanızı sağlamayacak. Şöyle ki Windows Update, uygulamanın bilgisayarınızda yüklü olmadığını tespit ettikten sonra Chromium tabanlı Edge'i bilgisayarınıza kurmak için yeniden harekete geçecek. İşte Windows Update harekete geçmeden, az önce bahsettiğimiz Edge Blocker Toolkit aracını bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra Edge'den tam anlamıyla kurtulmuş olacaksınız.