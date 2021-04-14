Microsoft tarafından kullanıcılara gönderilen bildirime göre önümüzdeki ay üç Windows 10 sürümü, güncelleme desteğini kaybedecek. Microsoft, kullanıcıları daha güncel bir Windows 10 sürümüne geçmeye davet ediyor.

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Microsoft, halihazırda piyasaya sürmüş olduğu en güncel işletim sistemi olan Windows 10’u statik bir üründen ziyade sürekli olarak güncellenen bir “servis” olarak görüyor. Bu nedenle şirket, yeni işletim sistemleri piyasaya sürüp Windows 10’un fişini çekmek yerine Windows 10 için yeni sürümler yayınlayıp eski Windows 10 sürümlerinin desteğini kesmeyi tercih ediyor.

Yeni Windows 10 sürümleri, mevcut tüm Windows 10 kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunulduğundan Microsoft, eski sürümlere desteği kesmek konusunda eski bir işletim sistemine desteği kesmekten daha hızlı davranabiliyor. Öyle ki; önümüzdeki aydan itibaren Kasım 2019’da yayınlanan 1909 sürümü de dahil olmak üzere üç Windows 10 sürümünün desteği kesilecek.

Kasım 2019'da yayınlanan Windows 10 1909, önümüzdeki ay son kez güncellenecek

Paylaşılan bilgilere göre Windows 10’un önümüzdeki ay desteğini keseceği Windows 10 sürümleri 1909, 1809 ve 1803 olacak. Özellikle Windows 10 1909, yüzde 18,4’lük kullanım oranı ile halihazırda en popüler 3. Windows 10 sürümü konumunda bulunuyor.

Yine de sonrasında yayınlanan Windows 10 v20H2 ve v2004, Windows 10’un en popüler ve en başarılı iki sürümü olduğundan Microsoft, 1909 kullanıcılarını bu iki sürümden birine geçmeye mecbur bırakabiliyor. Windows 10 Sürüm 1909 ile çalışan Home, Pro, Pro for Workstation ve Pro Education; 11 Mayıs itibarıyla güncelleme almayacak. Bilgisayarınızı Windows 10’un en güncel sürümüne nasıl yükseltebileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.