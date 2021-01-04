Windows 10 Arayüzünün "Gençleşeceğini" Gösteren İş İlanı

Microsoft tarafından yayınlanan yeni bir iş ilanı, Windows 10 arayüzünün "gençleştirme" planlarını ortaya çıkardı. Windows 10, iş ilanının çevrimiçi ortama taşınmasıyla birlikte ilanı yayından kaldırdı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, yaklaşık 5 buçuk yıl önce piyasaya sürülen güncel işletim sistemi Windows 10 için kapsamlı bir görsel iyileştirme planlıyor gibi görünüyor. Şirket, Windows Çekirdek Kullanıcı Deneyimleri ekibi için yayınlamış olduğu yeni bir yazılım mühendisi iş ilanında söz konusu görsel iyileştirmeden açık bir şekilde bahsetti.

Microsoft, yayınlamış olduğu iş ilanında direkt olarak, “Bu ekipte, Windows’un müşterilerimiz için en iyi kullanıcı işletim sistemi deneyimini sağladığını ve “Windows’un geri döndüğünü” gösteren Windows deneyimleri görsel gençleştirmesi için anahtar platform, Surface ve OEM ortaklarımız ile birlikte çalışacaksınız” ifadelerini kullanarak çalışmanın görsel “gençleştirme” odaklı olacağını açık açık belirtiyor.

Microsoft, görsel iyileştirme planlarının ortaya çıkmasının ardından iş ilanını yayından kaldırdı

Windows, söz konusu iş ilanında hedefini açık açık göstermiş olsa da bazı Windows meraklılarının bu iş ilanını çevrimiçi ortama sızdıracağını düşünmemiş olacak ki iş ilanı ile ilgili paylaşımların hemen ardından sürprizi bozulmuşçasına yayından kaldırdı.

Aslına bakacak olursak Microsoft’un 2021 yılı için kapsamlı bir görsel iyileştirme yapacağına yönelik söylentiler aylardır etrafta dolaşıyordu. Ancak Microsoft’un yeni iş ilanı, bu konudaki ilk somut kanıt oldu diyebiliriz. Söylentiler haklıysa Microsoft, kod adı Sun Valley olan güncelleme ile birlikte başlat menüsünü, dosya gezginini, ön yüklü uygulamaları ve daha fazlasını hem görsel hem de performans iyileştirmeleri için baştan ele alacak.