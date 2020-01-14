Microsoft, Windows 7'ye sunduğu desteği bugün itibarıyla resmen sonlandırdı. Peki bundan sonra kullanıcıların ne yapması gerekiyor? Bu içeriğimizde sizlere, dikkate aldığınız zaman hiçbir sorun yaşamayacağınız bazı tavsiyelerde bulunacağız.

Bugün, ABD merkezli teknoloji devi Microsoft için çok önemli bir gün. Çünkü şirket, kullanıcıların en çok sevdiği işletim sistemlerinden bir tanesi olan Windows 7'yi bugün itibarıyla tarihe gömdü. Şirket, Windows 7 için yayınlayacağını söylediği son güvenlik güncellemesini de kullanıcılarla buluşturdu ve Windows 7'ye noktayı koydu.

Windows 7 kullanıcıları, an itibarıyla kaderlerine terk edilmiş durumdalar. Öyle ki Microsoft, bugün itibarıyla Windows 7'de tespit edilecek bir güvenlik açığına karşı hiçbir şey yapmayacak. Kullanıcılar, bugünden sonra eğer ücretli güncelleme desteği almıyorlarsa tüm sorunlara kendi başlarına göğüs germek durumunda kalacaklar.

Güvenli bir şekilde Windows 7 kullanmaya devam etmek için ne yapmak gerekiyor?

Yapabileceğiniz ilk şey, bilgisayarınızı Windows 10'a yükseltmek olacaktır. Çünkü Microsoft, uzunca bir süre daha Windows 10'u desteklemeye devam edecek ve kullanıcılar, güvenlik güncellemeleri alacaklar. Ancak günümüzde hala bırakın Windows 7'yi, Windows XP çalıştıran onlarca bilgisayar var.

Yine de her kullanıcı Windows 10'a geçiş yapmak zorunda değil. Aslına bakacak olursak Windows 7 kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu, Windows 10'a geçiş yapmak istemiyor. Eğer sizler de Windows 7'den Windows 10'a geçmek istemiyorsanız, bu tavsiyelerimize kulak asarak Windows 7 kullanmaya devam edebilirsiniz.

Güvenlik ve gizlilik seviyenizi arttırın

Windows 7'nin son güvenlik güncellemesini almasıyla birlikte, bundan sonra yalnız olduğunuzu unutmamanız gerekiyor. Dolayısıyla gizlilik ve güvenliğinizden sadece siz sorumlusunuz. Kendi güvenliğinizi sağlamak için "Güvenlik Duvarı" ayarlarınızı kontrol edip güvenlik seviyenizi arttırabilirsiniz. Ayrıca indirme yapacağınız internet sitelerini daha iyi analiz etmeniz de sizlere yardımcı olacaktır.

Windows 7 devrinin resmi olarak kapanması, beraberinde virüsten korunma sorununu da getiriyor. Öyle ki; bugün itibarıyla Windows 7'ye destek sunmaya devam edecek bir antivirüs programı edinmek mantıklı bir tercih olacaktır. Böylelikle işletim sisteminiz daima ek bir koruma kalkanına sahip olacak ve virüslere karşı daha dayanıklı olacaktır.

Uygulamalarınızı güncel tutun

Pek çok uygulama, Microsoft'un yaptığı açıklamalarla birlikte Windows 7 desteğini kesmeye başladı. Ancak Windows 7'ye destek vermeye devam edeceğini duyuran şirketler de hiçbir şekilde azımsanamaz. Dolayısıyla işletim sisteminizde kullandığınız uygulamaların geliştiricilerini yakından takip edin. Windows 7'ye destek vermeyi kesen bir uygulama kullanıyorsanız, alternatif arayışlarına girin.

Örneğin Google'ın internet tarayıcısı Chrome, Microsoft'un Chromium tabanlı tarayıcısı Edge ve Vivaldi. 18 ay daha Windows 7 için desteklenecek. Böylelikle internet deneyiminiz için çok önemli olan bir uygulama, güvenlik risklerine karşı korunuyor olacak.

Alternatif işletim sistemlerini düşünebilirsiniz

Tüm bu tavsiyelere rağmen emin olamıyor ve Windows 10 da kullanmak istemiyorsanız, Linux ya da macOS'a geçiş yapmayı düşünebilirsiniz. Böylelikle hem desteklenmeye devam eden bir işletim sistemini kullanabilir, hem de Windows 10'a geçiş yapmamış olursunuz.