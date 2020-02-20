Microsoft, yeniden tasarladığı uygulama simgelerini Windows 10 kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Modern ve canlı bir görünüme kavuşan uygulama simgeleri Windows 10 Insider kullanıcıları için yayınlandı.

Microsoft, Windows 10 işletim sistemini modern bir görünüme kavuşturmak için tasarladığı yeni uygulama simgelerini Insider kullanıcılarına sunmaya başladı. Windows 10 uygulamalarına yönelik güncellemelerin tümü, bugün Microsoft'un Akıcı Tasarım Sistemi ilkelerine uyan yeni uygulama simgeleriyle birlikte Hızlı Döngü test kullanıcıları için yayınlandı.

Microsoft, aralık ayında yüzlerce uygulamanın yeniden tasarlanan simgelerini ortaya çıkarmıştı ve hepsi işletim sisteminde bugün olduğundan çok daha canlı ve modern görünüyordu. Hesap Makinesi, Groove Müzik, Posta, Ses Kaydedici, Alarmlar ve Saat, Filmler ve TV ve Takvim uygulamaları, yeni simgeleri alan ilk yerleşik Windows 10 uygulamaları oldu. Microsoft ayrıca, Fotoğraflar gibi uygulamaları daha renkli seçeneklere yenilemeyi planlıyor.

Yeni Posta ve Takvim uygulaması simgeleri, işletim sisteminin Önizleme Sürümünde göründü ve birkaç gün içinde tüm Windows 10 kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Yeni simgeler, Microsoft'un şirketin yazılım ve hizmetlerini modernize etme planı kapsamında tasarlandı. Tüm bu yeni simgeler, çift ekranlı cihazlar için tasarlanan Windows 10X işletim sisteminde de yer alacak.

Windows 10, normal dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda da yenilenmeye devam ediyor ancak yeni Windows logosunun veya Başlat menüsü tasarımının gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Microsoft daha önce Word, Excel, PowerPoint ve OneNote için Office simgelerini ve tasarımını elden geçirmişti. Bu tasarım değişiklikleri, Office uygulamalarının mobil sürümlerine de genişledi ve Microsoft, mobil uygulamalarında da Akıcı Tasarım sistemine odaklandı. Ayrıca Microsoft'un Chromium tabanlı Edge tarayıcısının da artık yeni bir simgesi var.