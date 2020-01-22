Microsoft, Windows 10 için hazırladığı "versiyon 1909" güncellemesini tüm kullanıcılara sunmaya başladı. Yetkililer, güncellemenin etap etap dağıtılacağını açıklarken bizler de sizler için, Windows 10 güncellemelerini manuel olarak nasıl kontrol edebileceğinizi anlattık.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kullanıcılara sunduğu Windows 10 işletim sistemini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda kullanıcılara çeşitli güncellemeler sunan Microsoft, şimdiyse "Windows 10 version 1909" güncellemesini herkes için sunmaya başladı. Windows 10 güncelleme ayarları hem manuel hem de otomatik olan kullanıcılar, yavaş yavaş bu güncellemeyi almaya başladılar.

Windows 10 güncellemelerini otomatik olarak alan kullanıcıların, Windows 10 versiyon 1909 güncellemesi almaları için herhangi bir şey yapmalarına gerek yok. Ancak Windows 10 güncellemelerini manuel olarak kontrol eden kullanıcıların, gerekli kontrolleri el ile sağlamaları gerekiyor. Ancak söz konusu güncellemenin aşama aşama sunulduğunu, bu yüzden bir süre daha beklemek durumunda olabileceğinizi de unutmamak gerekiyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Microsoft, güncellemelerin etap etap sunulmasının hayati bir öneme sahip olduğunu ifade ediyor. Güncellemeleri belirlenen tarihlerden önce başlattıklarını ifade eden Microsoft yetkilileri, böylelikle zaman kazandıklarını ve sergiledikleri kontrollü yaklaşımın, cihaz güvenliği ve ekosistem sağlığı için önemli olduğunu vurguluyorlar.

Eğer sizler de Windows 10 işletim sistemini manuel olarak güncelliyorsanız, bilgisayarınızı güncel tutmak için şu yöntemleri uygulayabilirsiniz;

" Başlat " butonuna tıklayın ve karşınıza çıkan " Ayarlar " menüsüne girin.

" butonuna tıklayın ve karşınıza çıkan " " menüsüne girin. Açılacak ekranda " Güncelleştirme ve Güvenlik " isimli bir bölüm göreceksiniz. Bu bölüme giriş yapın.

" isimli bir bölüm göreceksiniz. Bu bölüme giriş yapın. Yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Bu sayfada " Güncelleştirmeleri denetle " yazan bir butonla karşılaşacaksınız. Bu butona tıklayın ve güncelleme kontrolünü sağlayın.

" yazan bir butonla karşılaşacaksınız. Bu butona tıklayın ve güncelleme kontrolünü sağlayın. Eğer Windows 10 versiyon 1909 sürümü sizin için sunulduysa zaten bu işlem sırasında karşınıza çıkacaktır.

Microsoft'un üzerinde çalıştığı tek güncelleme bu da değil. Şirket bir süredir, "versiyon 2004" olarak isimlendirdiği bir özellik güncellemesi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre Microsoft, söz konusu güncellemeyi aralık ayı itibarıyla tamamlamış durumda ve şirket, şu sıralar son rötuşları yapıyor. Microsoft'un Windows 10 için sunacağı yeni güncellemenin, ilkbahar aylarında yayınlanması bekleniyor.