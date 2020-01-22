Windows 7 için sunulan son güncellemenin, işletim sisteminin bir özelliğini kapattığı keşfedildi. Pek çok kullanıcının duvar kağıdı kullanamamasıyla ortaya çıkan bu sorun, sadece siyah renkli bir duvar kağıdının kullanılmasını sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kısa bir süre önce kullanıcılar tarafından fazlasıyla beğenilen işletim sistemi Windows 7'ye verdiği desteği durdurdu. Kullanıcılar, 14 Ocak'ta aldıkları son güncellemenin ardından adeta kaderlerine terk edildiler. Hal böyle olunca da Windows 7 kullanıcıları, bundan sonraki süreçte ya kendi başlarının çaresine bakmak ya da Microsoft'un cep yakan ücretli güncelleme sistemine abone olmak durumundalar.

Microsoft'un Windows 7 kullanıcıları için yayınladığı son güncelleme, en son güvenlik yamalarının yanı sıra sistemsel düzeltmeleri de sağlayan "KB4534310"du. Bu güncelleme ile birlikte Microsoft, Windows 7'nin duvar kağıdı özelliğini de kapattı. Windows 7 kullanıcıları, güncellemenin ardından bilgisayarlarını yeniden başlattıklarında düz, simsiyah bir duvar kağıdı ile karşılaştılar.

Kullanıcılar, karşılaştıkları sorunu doğrudan forum sitelerine taşıdılar ve el birliğiyle çözüm aradılar. Kısa bir süre içerisinde de bu durumun, sunulan güncellemeden kaynaklı bir hata olduğu tespit edildi. Bu tespite ulaşabilmek için pek çok deneme yapan kullanıcılar, sorunun duvar kağıdı ayarlarındaki "Uzat" isimli seçenekten kaynaklandığını fark ettiler.

Söz konusu hataya neden olan Uzat seçeneği, bir görüntünün ekrana sığdırılması için, o görüntüyü uzatarak ekranı kaplayacak şekilde düzenliyordu. Ancak Microsoft'un son güncellemesi, bu ayarı bozarak işlevsiz bir hale getirmişti. Kullanıcılar da bu yüzden, duvar özel duvar kağıtlarını kullanamıyorlardı.

Sorunu kalıcı olarak gidermek çok da mümkün değil. Ancak bu sorundan muzdaripseniz, yapabileceğiniz bazı şeyler buluyor.

Dilerseniz şimdi, bu sorunun üstesinden nasıl gelebileceğinize yakından bakalım;

KB4534310 kodlu güncellemeyi bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz . Böylelikle bu sorun giderilmiş olur ancak bilgisayarınız, Windows 7 için sunulmuş olan en yeni ve en son güncellemeyi kullanamaz. Bu da bazı risklere yol açabilir.

. Böylelikle bu sorun giderilmiş olur ancak bilgisayarınız, Windows 7 için sunulmuş olan en yeni ve en son güncellemeyi kullanamaz. Bu da bazı yol açabilir. Güncellemeyi henüz yüklemediyseniz, güncellemeyi yükledikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce, mevcut duvar kağıdınızın ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Böylelikle söz konusu problemi yaşasanız bile, ekran görüntüsü aldığınız duvar kağıdı sizlere yardımcı olacaktır.

Eğer yukarıdaki işlemler sizi tatmin etmediyse, şu yöntemi denemek de sorunun üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır;

Duvar kağıdınız siyah ve düz bir şekle geldiğinde, duvar kağıdı ayarlarına erişin. "Resim pozisyonu" isimli bölüm altında bulunan ayarları önce "Doldur" ardından da "Uzat" olarak yeniden değiştirin. Bu sayede duvar kağıdınız eskisi gibi görünecektir ancak bu işlemi bilgisayarı her açtığınızda yeniden yapmak durumunda kalacağınızı unutmayın.

Bu işlem geçici ve her seferinde tekrar etmenizi gerektiriyor olabilir. Ancak eğer şimdi bahsedeceğimiz işlemleri de yaparsanız, duvar kağıdınıza kalıcı olarak kavuşabilirsiniz;

Üst maddede yer alan işlemi gerçekleştirdikten sonra açık tüm klasörleri kapatın. Ardından da " Görünüm " ayarları altında yer alan "Masaüstü simgelerini göster" ve "Masaüstü araçlarını göster" seçeneklerinin onay işaretini kaldırın.

" ayarları altında yer alan "Masaüstü simgelerini göster" ve "Masaüstü araçlarını göster" seçeneklerinin işaretini kaldırın. Duvar kağıdınıza ait bir ekran görüntüsü alın ve kaybetmeyeceğiniz bir yere kaydedin.

bir yere kaydedin. Ardından da ekran görüntüsü aldığınız fotoğrafı duvar kağıdınız olarak ayarlayın. Yine Resim pozisyonu menüsünü bu kez; " Merkez " olarak ayarlayın.

olarak ayarlayın. Yine Resim pozisyonu menüsünü bu kez; " " olarak ayarlayın. Bilgisayarınızı "kandırarak" oluşturduğunuz duvar kağıdını kullanmak için hazırsınız demektir.

İşte bu işlemleri yaparak duvar kağıdınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bu işlemin de daimi bir sonuç vermediğini unutmamanız gerekiyor. Yani eğer duvar kağıdınızı değiştirmek isterseniz, bu işlemleri yeniden yapmanız gerekmektedir.