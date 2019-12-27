Intel, yeni bir katlanabilir bir cihaz geliştirdi ve bu cihaz Windows 10X işletim sistemi kullanacak. Ancak bu işletim sisteminin hazır olmayışı, Intel'in cihaz duyurusunu ertelemesine neden olmuş durumda.

Teknoloji tutkunları, dolu dolu bir 2019 yılını geride bıraktılar. 2019 yılında hayatımıza hem akıllı telefon sektöründe benzersiz ürünler hem de ikisi bir arada tipindeki yepyeni cihazlar dahil oldu. ABD merkezli teknoloji devi Microsoft da 2019 yılında kendini gösteren şirketlerden bir tanesi olmayı başardı. Şirket, kısa bir süre önce "Surface Neo" ve "Surface Duo" isimli iki yeni cihazını tanıttı.

Microsoft'un duyurduğu yeni ürünler, tam anlamıyla hayatımıza girmiş değil. Şirket, yeni ürünlerini satışa sunmadı. Aslına bakacak olursak Surface Neo ve Surface Duo'nun tam olarak hazır olup olmayacağını da bilmiyoruz. Çünkü bu cihazların, Microsoft tarafından geliştirilen yeni bir işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. "Windows 10X" olarak isimlendirilen bu işletim sistemi, tam olarak hazır değil gibi görünüyor.

Microsoft'un Windows 10X isimli yeni işletim sistemini, üreteceği akıllı cihazlarda kullanacağı kesin. Ancak ortaya çıkan yeni raporlar, bu işletim sisteminin sadece Microsoft tarafından değil Intel, Lenovo ve HP gibi teknoloji üreticileri tarafından da kullanılacağını gösteriyor. Hatta Intel, Windows 10X yüzünden akıllı bir cihazını piyasaya sürememiş durumda. Rapor, Intel'in neden böyle bir sorun yaşadığını ortaya koyuyor.

Digitimes'ın yayımladığı rapora göre Intel, katlanabilir bir cihaz geliştirmiş durumda. Bu cihazla ilgili elimizdeki bilgiler, yok denecek kadar az. Ancak Digitimes, bu cihazın iki nedenden ötürü duyurulamadığını söylüyor. Bu nedenlerden ilki, Microsoft'un yeni işletim sisteminin hazır olmayışı. Raporda yer alan bilgilere göre Intel, sağlam adımlar atmak ve katlanabilir cihazlar sektöründe kendisine yer bulmak istiyor. Bu yüzden de cihazın duyurulmasını geciktiriyor.

Intel'e göre 2020'de katlanabilir cihazlar patlama yapacak

Intel'in geliştirdiği katlanabilir cihazın duyurulmamasının ikinci nedeni ise taktiksel yaklaşımlar. Intel'e göre tüketiciler, şu an için katlanabilir cihaz teknolojisini hem tam olarak anlayamamış durumda hem de yeteri kadar ilgi çekici bulmuyor. Ancak Intel, katlanabilir cihazların 2020 yılında patlama yapacağını düşünüyor ve bu yüzden de aceleci davranmıyor.

Microsoft'un yaklaşmakta olan Windows 10X isimli işletim sistemi, geçtiğimiz ekim ayında duyuruldu. Bu işletim sistemi hem dizüstü bilgisayar hem de akıllı telefonlar gibi cihazlarda kullanılabilecek. Yani Microsoft, bu işletim sistemiyle başarısız olduğu akıllı telefon sektöründe yaşadığı sorunların üstesinden gelmeye çalışacak. Ancak Intel, Microsoft'un yeni işletim sisteminden çok da memnun değilmiş gibi görünüyor.

Windows 10X ile ilgili hala net bir bilgi sahibi değiliz. Ancak Microsoft da eğer Intel gibi düşünüyorsa, yeni işletim sistemini 2020 yılında yaşanacağı düşünülen katlanabilir ürün patlamasının hemen öncesinde piyasaya sürecektir.