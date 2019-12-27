Microsoft'un ürettiği dördüncü nesil işletim sistemi Windows 95, hiç şüphesiz bilgisayar kullanıcılarının kalbinde çok özel bir yere sahip. Bu yazımızda, bu efsanevi işletim sisteminin arayüzünde saklı olan nostaljik detayları sizlerle paylaşıyoruz.

1995 yılında İngiliz rock grubu Rolling Stones'un ‘Start Me Up’ adlı yeni şarkısı eşliğinde tüm dünyaya tanıtılan Windows 95, Microsoft’un yaptığı bilişim devrimin en önemli dönemeçlerinden biri oldu. Dünyanın giderek küreselleştiği 90 yıllarda müthiş bir satış başarısına imza atan ikonik işletim sistemi, Microsoft’un bugün ulaştığı konuma gelmesinde çok kritik bir öneme sahip.

Önümüzdeki yılın ağustos ayında 25’inci yıl dönümünü kutlayacak olan Windows 95, kendi içinde belki de daha önce hiç farketmediğiniz pek çok detay barındırıyor. Örneğin; bir pencere sekmesindeki başlıklarda altı çizili harflerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Ya da Çalıştır (Run) komutunu açtığında sağ alt köşedeki ‘Araştır’ (Browse) butonundaki üç noktayı?

Kişisel Twitter hesabından Windows 95’in arayüzündeki nostaljik detayları takipçileriyle paylaşan Finlandiyalı yazılımcı Tuomas Salo, ikonik işletim sisteminde her şeyin mükemmel olmadığını; ancak yolda bir şeyleri kaybettiğimizi söylüyor.

Şimdi, hemen aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan okların ne anlama geldiğini, Salo’nun ifadeleriyle sizlere açıklayalım. 1 numaralı okta gördüğünüz altı çizili harfler klavye kısayollarını gösteriyor. Yani tasarım, arzu ettiğiniz sekmeye nasıl tek bir tuşla gidebileceğinizi gösteriyor. 2 numaralı okta, bir üst klasöre gidebileceğiniz buton yer alıyor.

3 numaralı okta sütun başlıklarının aslında birer buton olduğunu görüyoruz. Söz konusu düğmelerden birine tıklayarak, dosyaları dilediğimiz kategoride sıralayabiliyoruz. 4 numaralı okta bölücü sütunun pencere çerçevesi ile aynı tasarımda olduğunu görüyoruz. Bu da bize iki ayrı bölümü boyutlandırabileceğimiz hakkında basit bir ipucu veriyor.

5 numaralı okta ise sağdaki kaydırma çubuğunu ne kadar aşağıya doğru çekebileceğimizin her zaman belli olduğuna dikkat çekiliyor. 6 numaralı okta gördüğünüz Browse (Araştır) butonundaki üç nokta ise aslında bir iletişim kutusunun açıldığını simgeliyor. Son olarak 7 numaralı okta ise pencere kenarındaki çizgili tutamaç ile pencerenin yeniden boyutlandırılabileceği ifade ediyor.