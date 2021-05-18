Microsoft, her yıl bahar döneminde çıkardığı büyük Windows 10 güncellemelerin en yenisi 21H1’i kullanıma açtı. Güncellemenin en büyük getirisi, Windows Hello özelliğinde harici kamera kullanılabilmesi olacak. Birçok özelliğin de hızlanması sağlanacak.

Windows 10’un sıradaki büyük güncellemesi, bugün cihazlara getirilmeye başlıyor. Güncelleme, çoğunlukla uzaktan çalışma tecrübesini geliştirecek özelliklere getirilen geliştirmeleri kapsayacak. Böylece bir süre daha hayatımızın bir parçası olacak olan pandemi süreci devam ederken evlerinden çalışan Windows kullanıcılarına hız ve kolaylık sağlanacak.

Büyük güncellemeyle birlikte gelen en büyük geliştirme, girişte kolaylık ve güvenlik sağlayan Windows Hello özelliğine getirilecek. Artık oturum açmak için harici kamera kullanımı mümkün olacak. Bunun yanında güvenlik için geliştirilen ve iş hayatında da önem taşıyan bazı uygulamaların hızlanması sağlanacak.

Büyük güncellemenin getirdiği değişiklikler:

Windows Hello çoklu kamera ve harici kamera desteği

Windows Defender Uygulama Koruması optimizasyonu

Windows Yönetim Araçları (WMI) ve Grup İlkesi Hizmeti (GPSVC) performans geliştirmeleri

Windows 10’un büyük 21H1 güncellemesinden beklememiz gerekenlerin bunlar olduğu, haftalar önce belirtilmişti. Verilen bilgilere göre bu güncellemeyle birlikte bilgisayara girerken parola kullanımını ortadan kaldıran Windows Hello’ya kamera ekleme özelliği gelecek. Kullanıcının yüzünü oldukça akıllı bir şekilde tarayan ve hilelere geçit vermediği söylenen uygulamayı herhangi bir harici kamera bağlayarak kullanabileceğiz.

Yöneticilerin güvenlik amacıyla uygulamaları sanallaştırılmış bir şekilde yapılandırmasına olanak sağlayan Windows Defender Uygulama Koruması hızlanmış olacak. Böylece belge açma gibi işlemlerde zamandan tasarruf sağlanacak.

Windows Yönetim Araçları (WMI) ve Grup İlkesi Hizmeti (GPSVC) optimize edilmiş olacak. Microsoft’un dediğine göre bu geliştirmeler “uzaktan çalışma senaryolarını desteklemeye” yarayacak.