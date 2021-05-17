Windows Latest, Windows 10'un geliştirici sürümlerinde gizlenmiş bazı test özellikleri buldu. Bu özellikler, bir süredir gündemde olan Windows 10X'in arayüzünde bulunuyordu. Yaşanan gelişmeler, Windows 10X'ten vazgeçildiği iddialarını destekliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un son dönemlerde konuşulduğu konulardan bir tanesi, Windows 10X olarak isimlendirilen yeni bir işletim sistemi. Ortaya atılan iddialara göre bu işletim sistemi, daha çok taşınabilir cihazlar için tasarlanıyor ve kullanıcılara Windows 10'a kıyasla daha modern bir deneyim sunacaktı. Ancak geçtiğimiz günlerde, Microsoft'un Windows 10X'ten vazgeçtiğini ortaya koyan bazı gelişmeler yaşanmıştı.

Şimdiyse bu gelişmeleri destekler nitelikte bir olay yaşandı. Windows Latest'in ortaya çıkardığı bilgilere göre Microsoft, Windows 10X'in arayüzündeki bazı özellikleri Windows 10'a kaydırmaya çalışıyor. Bununla ilgili bazı deliller de sunan Windows Latest, Windows 10X'in bildirim menüsünde görünen kaydırılabilir gizleme özelliğinin Windows 10'da test edildiğini gösteriyor.

Windows 10X'in bazı özellikleri, Windows 10 Sun Valley'de kullanıcılara sunulacak

Microsoft, Windows 10X'te kullanıcılara daha iyi bir arayüz sunmayı amaçlıyordu. Ancak Windows 10'un geliştirme sürümlerinde tespit edilen gizli özellikler, Windows 10X'teki arayüz özelliklerinin "Sun Valley" isimli Windows 10 güncellemesiyle kullanıcılara sunulabileceğini gözler önüne seriyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklamayı beklemek, daha belirleyici olacaktır.

Windows 10X'in en çok heyecanlandıran özelliği, bu işletim sisteminin akıllı telefonlarda bile kullanılabilecek düzeyde olmasıydı. Hatta Microsoft, Windows Phone faciasından yıllar sonra yeniden bu sektöre yönelmiş, çeşitli katlanabilir ekranlı cihazlar duyurmuştu. Eğer şirket, Windows 10X'ten gerçekten de vazgeçtiyse, Surface serisi ürünlere neler olacağını kestirmek çok zor. Önümüzdeki dönemlerde, Microsoft'un mobil dünyadaki bir başarısızlığı daha tarihe yazılmış olabilir.