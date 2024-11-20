Microsoft, Mac mini boyutunda "Windows 365 Link" ismini verdiği bir mini bilgisayar tanıtttı. Seneye piyasaya sürülecek bu cihaz, sadece bulutta çalışıyor.

Microsoft, dün akşam saatlerinde sürpriz bir duyuru yaparak yepyeni bir cihaz tanıttı. Bu cihaz, “Windows 365 Link” ismini alan ve Mac mini civarında boyuta sahip bir mini bilgisayar. Ancak Mac mini ile karşılaştırmak pek doğru olmaz.

Windows 365 Link’in Mac mini’den en büyük farkı, sadece bulutta çalışması. Yani online olmadan çalışamıyor. Mac mini ise M4 çiple donatılan tamamen bir bilgisayar.

Windows 365 Link, şirket kullanıcılarını hedefleyen bir cihaz

Tasarımına baktığımızda birkaç bağlantı noktasına sahip küçük bir kutu olduğunu görebiliyoruz. Arkada 1 USB-C portu ve 2 USB-A portu bulunuyor. Bunlar dışında HDMI, DisplayPort ve Ethernet de var. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3’ü de unutmayalım.

Teknik detayları hakkında henüz çok fazla bilgi yok ancak öyle çok beklentiye girmemek lazım. Gelen bilgilere göre cihazda 8 GB’lık RAM yer alacak. Depolaması ise 64 GB olacak. İşlemcisinin ne olduğu ise açıklanmadı. Ancak bu özelliklerin pek önemli olmadığını tekrar belirtmek gerek. Çünkü cihaz sadece buluttan çalışacak.

Teknoloji devi, Windows 365 Link’in genel kullanıcıdan ziyade daha çok şirket kullanıcılarına uygun olacağını düşünüyor. The Verge’e yapılan açıklamada özellikle BT çalışanlarına güvenlik konusunda yarar sağlayacağı belirtilmiş. Tüm verilerin bulutta şifreli olacağı, offline olarak hiçbir şeyin saklanamayacağı ve bu şekilde hacklenme veya çalınma gibi durumların yaşayanmayacağı aktarılmış.

Windows 365 Link, önümüzdeki yıl satışa çıkacak. Fiyatı ise 349 dolar olarak açıklandı. Kullanıcıların cihazı kullanmak için Windows 365 aboneliğine ihtiyacı olacağını da söyleyelim.