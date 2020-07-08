Sizi Microsoft Word Uzmanı Yapacak 112 Klavye Kısayolu

Metin oluşturma, düzenleme, okuma konusunda kullanıcıların uzun yıllardır en büyük yardımcısı olan Microsoft Word programını daha verimli kullanmak isteyenler için akıllarından not almaları 112 kısayolu listeledik.

Microsoft Office programları arasında neredeyse tüm kullanıcılar tarafından sevilen ve en çok kullanılan programlardan biri olan Word, 1980’li yılların sonundan beri hayatımızda. Microsoft, Word programının her yeni sürümünde kullanıcılara yeni ve hayatı kolaylaştıran pek çok özellik sunuyor.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra neredeyse her Microsoft Word sürümünde kullanabileceğiniz pek çok kullanışlı kısayol var. Bu kısayollar sayesinde uzun uğraşlar sonucu yaptığınız işlemleri uygulamak için birkaç tuşa basmanız yeterli olacak. Microsoft Word programını en verimli şekilde kullanmak isteyenlerin mutlaka bilmesi gereken 112 kısayolu listeledik.

Word kısayolları:

Genel kullanım kısayolları

Belgede hareket kısayolları

Metin seçme kısayolları

Metin düzenleme kısayolları

Karakter biçimlendirme kısayolları

Paragraf biçimlendirme kısayolları

Simge ekleme kısayolları

Anahat düzenleme kısayolları

Tablo kısayolları

Genel kullanım kısayolları:

Ctrl + N: Yeni belge oluşturma

Yeni belge oluşturma Ctrl + O: Mevcut belge açma

Mevcut belge açma Ctrl + S: Açık olan belgeyi kaydetme

Açık olan belgeyi kaydetme F12: Açık olan belgeyi farklı kaydetme

Açık olan belgeyi farklı kaydetme Ctrl + W: Belge kapatma

Belge kapatma Ctrl + Z: Son işlemi geri alma

Son işlemi geri alma Ctrl + Y: Son işlemi yeniden yapma

Son işlemi yeniden yapma Alt + Ctrl + S: Açık olan pencereyi bölme

Açık olan pencereyi bölme Ctrl + Alt + V: Yazdırma görünümü açma

Yazdırma görünümü açma Ctrl + Alt + O: Anahtar görünümü açma

Anahtar görünümü açma Ctrl + Alt + N: Taslak görünümü açma

Taslak görünümü açma Ctrl + F2: Baskı önizleme görüntüleme

Baskı önizleme görüntüleme F1: Yardım ekranı açma

Yardım ekranı açma Alt + Q: “Bana ne istediğini söyle” kutusunu açma

“Bana ne istediğini söyle” kutusunu açma F1: Yardım ekranını açma

Yardım ekranını açma Ctrl + F: Belge içinde kelime arama kutusunu açma

Belge içinde kelime arama kutusunu açma F7: Yazım bilgisi denetim ekranını açma

Yazım bilgisi denetim ekranını açma Shift + F7: Eşanlamlılar sözlüğünü açma

Genel kullanım kısayolları, tüm Microsoft Word kullanıcılarının bilmesi gereken kısayollardır. Oluşturduğunuz metin ister uzun ister kısa olsun, buradaki kısayollar işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Bazı kısayollar kullanmaya başladıktan bir süre sonra reflekse dönüşecektir.

Belgede hareket kısayolları:

Sol / Sağ Ok: İmleci hareket ettirme

İmleci hareket ettirme Ctrl + Sol / Sağ Ok: İmleci kelime üzerinden taşıma

İmleci kelime üzerinden taşıma Yukarı / Aşağı Ok: İmleci satırlar arası hareket ettirme

İmleci satırlar arası hareket ettirme Ctrl + Yukarı / Aşağı Ok: İmleci paragraflar arası hareket ettirme

İmleci paragraflar arası hareket ettirme End: İmleci satırın sonuna taşıma

İmleci satırın sonuna taşıma Ctrl + End: İmleci belgenin sonuna taşıma

İmleci belgenin sonuna taşıma Home: İmleci satırın başına taşıma

İmleci satırın başına taşıma Ctrl + Home: İmleci belgenin başına taşıma

İmleci belgenin başına taşıma Page Up / Page Down: Birden fazla sayfa arasında geçiş yapma

Birden fazla sayfa arasında geçiş yapma Ctrl + Page Up / Page Down: Arama sonrası önceki ya da sonraki kelimeyi bulma

Arama sonrası önceki ya da sonraki kelimeyi bulma Alt + Ctrl + Page Up / Page Down: İmleci açık pencerenin sonuna ya da başına taşıma

İmleci açık pencerenin sonuna ya da başına taşıma F5: Bul kutusunu açma

Bul kutusunu açma Shift + F5: İmleci son düzenlenen noktaya taşıma

Belgede hareket kısayolları arasında gördüğünüz kelimelerden bazıları klavyenizde kısaltılmış olarak yazıyor olabilir. Aynı şekilde bazı kısayollarda gördüğünüz tuşların işlevlerini yerine getirmeleri için önce Fn tuşuna basmanız ve basılı tutmanız gerekebilir.

Metin seçme kısayolları:

Shift + Sol / Sağ Ok: Seçiminizi bir karakter sola ya da sağa genişletme

Seçiminizi bir karakter sola ya da sağa genişletme Ctrl + Shift + Sol / Sağ Ok: Seçiminizi bir kelime sola ya da sağa genişletme

Seçiminizi bir kelime sola ya da sağa genişletme Shift + Yukarı / Aşağı Ok: Seçiminizi bir satır yukarı ya da aşağı genişletme

Seçiminizi bir satır yukarı ya da aşağı genişletme Ctrl + Shift + Yukarı / Aşağı Ok: Seçiminizi bir paragrafın başına ya da sonuna genişletme

Seçiminizi bir paragrafın başına ya da sonuna genişletme Shift + End: Seçiminizi satırın sonuna genişletme

Seçiminizi satırın sonuna genişletme Shift + Home: Seçiminizi satırın başına genişletme

Seçiminizi satırın başına genişletme Ctrl + Shift + Home / End: Seçiminizi belgenin başına ya da sonuna genişletme

Seçiminizi belgenin başına ya da sonuna genişletme Tab + Page Up / Page Down: Seçiminizi bir ekran aşağı ya da yukarı genişletme

Seçiminizi bir ekran aşağı ya da yukarı genişletme Ctrl + A: Belgenin tümünü seçme

Belgenin tümünü seçme F8: Seçiminizi genişletme

Seçiminizi genişletme Ctrl + Shift + F8: Seçiminizi sütunlar arası genişletme

Metin seçme kısayolları, özellikle elinize gelen hazır metinleri düzenlemek için kullanabileceğiniz hayat kurtaran kısayollardandır. Var olan bir metindeki yazıları farklı bir metne kopyalamak gibi işlemler için mutlaka bu kısayolları bilmeniz gerekiyor.

Metin düzenleme kısayolları:

Backspace: İmlecin solundaki karakteri silme

İmlecin solundaki karakteri silme Ctrl + Backspace: İmlecin solundaki kelimeyi silme

İmlecin solundaki kelimeyi silme Delete: İmlecin sağındaki karakteri silme

İmlecin sağındaki karakteri silme Ctrl + Delete: İmlecin sağındaki kelimeyi silme

İmlecin sağındaki kelimeyi silme Ctrl + C: Seçili nesneleri panoya kopyalama

Seçili nesneleri panoya kopyalama Ctrl + X: Seçili nesneleri panoya kopyalama ve silme

Seçili nesneleri panoya kopyalama ve silme Ctrl + V: Panoya kopyalanan nesneleri yapıştırma

Panoya kopyalanan nesneleri yapıştırma Ctrl + F3: Spike özelliğini açma

Spike özelliğini açma Ctrl + Tab + F3: Spike nesnelerini yapıştırma

Spike nesnelerini yapıştırma Alt + Tab + R: Üstbilgiyi ya da altbilgiyi kopyalama

Metin düzenleme kısayolları arasında en dikkat çeken Spike özelliğini açan kısayollardır. Spike, Word tarafından kullanıcılara sunulan gelişmiş bir pano özelliğidir. Spike özelliğini açtıktan sonra metinde yaptığınız değişiklikler Spike’a kaydedilir, dilerseniz bu kayıtları yukarıdaki kısayolu kullanarak metne yapıştırabilirsiniz.

Karakter biçimlendirme kısayolları:

Ctrl + B: Seçili karakterleri kalınlaştırma

Seçili karakterleri kalınlaştırma Ctrl + I: Seçili karakterleri italikleştirme

Seçili karakterleri italikleştirme Ctrl + U: Seçili karakterlerin altını çizme

Seçili karakterlerin altını çizme Ctrl + Shift + W: Altı çizili cümlede boşluk oluşturma

Altı çizili cümlede boşluk oluşturma Ctrl + Shift + D: Seçili karakterlerin altına çift çizgi çizme

Seçili karakterlerin altına çift çizgi çizme Ctrl + D: Yazı Tipi seçim ekranını açma

Yazı Tipi seçim ekranını açma Ctrl + Shift + < veya >: Yazı tipi boyutunu önceden ayarlanmış boyutta büyütme ya da küçültme

Yazı tipi boyutunu önceden ayarlanmış boyutta büyütme ya da küçültme Ctrl + [ veya ]: Yazı tipi boyutunu birer birer büyütme ya da küçültme

Yazı tipi boyutunu birer birer büyütme ya da küçültme Ctrl + =: Alt simge biçimlendirmesi

Alt simge biçimlendirmesi Ctrl + Shift + Artı: Üst simge biçimlendirmesi

Üst simge biçimlendirmesi Shift + F3: Seçili karakterleri büyük ya da küçük harfe dönüştürme

Seçili karakterleri büyük ya da küçük harfe dönüştürme Ctrl + Shift + A: Tüm seçili karakterleri büyük harfe dönüştürme

Tüm seçili karakterleri büyük harfe dönüştürme Ctrl + Shift + K: Tüm seçili karakterleri küçük harfe dönüştürme

Tüm seçili karakterleri küçük harfe dönüştürme Ctrl + Shift + C: Seçili karakterin biçimini kopyalama

Seçili karakterin biçimini kopyalama Ctrl + Shift + V: Kopyalanan biçimlendirmeyi seçili karakterlere yapıştırma

Kopyalanan biçimlendirmeyi seçili karakterlere yapıştırma Ctrl + Boşluk: Tüm biçimlendirmeleri kaldırma

Karakter biçimlendirme kısayolları, zaten zor olan karakter biçimlendirme işlemleri sırasında işinizi son derece kolaylaştıracaktır. Tüm Microsoft Word sürümlerinde geçerli olan bu kısayollar, aynı zamanda Word Online ve Google Documents gibi farklı metin düzenleme uygulamalarında da kullanılabilir.

Paragraf biçimlendirme kısayolları:

Ctrl + M: Paragraf girintisini artırma

Paragraf girintisini artırma Ctrl + Shift + M: Paragraf girintisini azaltma

Paragraf girintisini azaltma Ctrl + T: Asılı girintiyi artırma

Asılı girintiyi artırma Ctrl + Shift + T: Asılı girintiyi azaltma

Asılı girintiyi azaltma Ctrl + E: Paragrafı ortalama

Paragrafı ortalama Ctrl + L: Paragrafı sola hizalama

Paragrafı sola hizalama Ctrl + R: Paragrafı sağa hizalama

Paragrafı sağa hizalama Ctrl + J: Paragrafı iki yana yaslama

Paragrafı iki yana yaslama Ctrl + 1: Satırlar arası tek aralık bırakma

Satırlar arası tek aralık bırakma Ctrl + 2: Satırlar arası çift aralık bırakma

Satırlar arası çift aralık bırakma Ctrl + 5: Satırlar arası 1,5 aralık bırakma

Satırlar arası 1,5 aralık bırakma Ctrl + 0: Paragraftan önceki satır aralığını kaldırma

Paragraftan önceki satır aralığını kaldırma Ctrl + Shift + S: Stil ekranını açma

Stil ekranını açma Ctrl + Shift + N: Standart paragraf stilini uygulama

Standart paragraf stilini uygulama Alt + Ctrl + 1: Başlık 1 stilini uygulama

Başlık 1 stilini uygulama Alt + Ctrl + 2: Başlık 2 stilini uygulama

Başlık 2 stilini uygulama Alt + Ctrl + 3: Başlık 3 stilini uygulama

Başlık 3 stilini uygulama Ctrl + Shift + L: Liste stilini uygulama

Liste stilini uygulama Ctrl + Q: Tüm paragraf biçimlendirmelerini kaldırma

Paragraf biçimlendirme kısayolları, oluşturduğunuz metnin düzenli bir biçimde görünmesi için mutlaka bilmeniz gereken kısayollardır. Düzenli paragraflar özellikle tez, özgeçmiş, yazılı sunum gibi metin üzerinden incelenen belgeler için son derece önemlidir.

Simge ekleme kısayolları:

Shift + Enter: İmleci satır sonuna taşıma

İmleci satır sonuna taşıma Ctrl + Enter: İmleci yeni sayfa başına taşıma

İmleci yeni sayfa başına taşıma Ctrl + Shift + Enter: İmleci sütun sonuna taşıma

İmleci sütun sonuna taşıma Ctrl + kısa çizgi (-): İsteğe bağlı kısa çizgi ekleme

İsteğe bağlı kısa çizgi ekleme Alt + Ctrl + kısa çizgi (-): İsteğe bağlı uzun çizgi ekleme

İsteğe bağlı uzun çizgi ekleme Ctrl + Shift + kısa çizgi (-): Ayrılmaz kısa çizgi ekleme

Ayrılmaz kısa çizgi ekleme Ctrl + Shift + Boşluk: Aralıksız boşluk ekleme

Aralıksız boşluk ekleme Alt + Ctrl + C: Telif hakkı simgesi ekleme

Telif hakkı simgesi ekleme Alt + Ctrl + R: Kayıtlı ticari marka simgesi ekleme

Kayıtlı ticari marka simgesi ekleme Alt + Ctrl + T: Ticari marka simgesi ekleme

Simge ekleme kısayolları, özellikle resmi metinler için sıkça kullanılan simgelere kolayca ulaşmak ve zamandan tasarruf etmek için idealdir. Kısa çizgi kullanımlarının bazıları Türkçe için uygun olmayabilir ama özel metinler ya da yabancı dilde yazılan metinlerde son derece işe yarar kısayollardır.

Anahat düzenleme kısayolları:

Alt + Shift + Sol / Sağ Ok: Paragraf biçim önizlemeleri

Paragraf biçim önizlemeleri Ctrl + Shift + N: Anahattı standart biçime indirgeme

Anahattı standart biçime indirgeme Alt + Shift + Yukarı / Aşağı Ok: Satır ekleme noktasını düzenleme

Satır ekleme noktasını düzenleme Alt + Shift + Artı ya da Eksi: Başlık altındaki metni genişletme ya da daraltma

Başlık altındaki metni genişletme ya da daraltma Alt + Shift + A: Tüm metni ya da başlıkları genişletme ya da daraltma

Tüm metni ya da başlıkları genişletme ya da daraltma Alt + Shift + L: İlk satırı gösterme

İlk satırı gösterme Alt + Shift + 1: Başlık 1 stili uygulanmış başlıkları bulma

Başlık 1 stili uygulanmış başlıkları bulma Alt + Shift + herhangi bir sayı tuşu: Basılan tuşa göre değişen başlıkları bulma

Anahat düzenleme kısayolları ile oluşturduğunuz ya da elinize geçen bir metinde aradıklarınızı çok daha kolay bir şekilde bulabilir ve düzenleyebilirsiniz. Bir metin oluşturmak için yapılan tüm işlemlerden sonra son kez bir anahat kontrolü ve düzenlemesi yapmak, oluşturulan metnin başarısı için önemlidir.

Tablo kısayolları:

Tab: Satırda sonraki hücreye geçme

Satırda sonraki hücreye geçme Shift + Tab: Satırda önceki hücreye geçme

Satırda önceki hücreye geçme Alt + Home / End: Satırda ilk ya da son hücreye gitme

Satırda ilk ya da son hücreye gitme Alt + Page Up / Page Down: Sütunda ilk ya da son hücreye gitme

Sütunda ilk ya da son hücreye gitme Yukarı / Aşağı Ok: Önceki ya da sonraki satıra gitme

Önceki ya da sonraki satıra gitme Shift + Yukarı / Aşağı Ok: Hücre seçimi

Hücre seçimi Alt + 5: Tüm tabloyu seçme

Tablo kısayolları, karmaşık tablolar arasında yolunuzu bulmanıza yardımcı olacaktır. Bu kısayolları kullanarak hazırlandığınız ya da elinize gelen hazır tablolar arasında kolayca aradıklarınızı bulabilir ve gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Sizin için Microsoft Word programını en verimli şekilde, bir uzman gibi kullanmanızı sağlayacak 112 farklı kısayolu listeledik. Kısayol tuşları klavyelere göre değişiklik gösterebilir ya da kullanım öncesi Fn tuşuna basmanız gerekebilir. Muadil tuşu bulmadan önce örnek bir metin üzerinde denemeler yapabilirsiniz.