Xbox'ta Modern Warfare Sezon 4 Güncelleme Hatası

Call of Duty: Modern Warfare’in yeni sezon güncellemesini indirmeye çalışan Xbox kullanıcıları sinir bozucu bir hatayla karşılaştı. Oyunun güncelleme paketi, hata yüzünden normalin neredeyse iki katıydı.

Pandemi nedeniyle evde olduğunuzu ve günlerinizi geçirmek için sık sık oyunların başına oturduğunuzu düşünün. Karşılaşacağınız en sinir bozucu şeylerden biri, oyuna girmek istediğinizde beklemenize neden olacak güncellemelerdir.

Call of Duty: Modern Warfare oyuncuları da sezon 4 güncellemesini bekliyordu. Xbox üzerinden oyunu oynayanlar ise güncellemeyle karşılaşınca en hafif tabiriyle hayal kırıklığına uğradı. Güncelleme normalin neredeyse iki katı boyuttaydı.

Activision bu güncellemeyi ABD’de devam eden protesto gösterileri nedeniyle yaklaşık 1 hafta kadar ertelemişti. PS4 için 32 GB, PC için 45 GB ve Xbox için 44 GB olarak yayınlanan güncelleme, bazı Xbox’larda sorun yaşanmasına neden oldu.

Activision inceleme başlattı

Bu hatanın nedenlerini Activision’ın destek birimi incelemeye almış durumda. Pek çok oyuncunun Captain Price’ın sonunda Warzone ve çok oyunculu modlara gelmesini beklediği Sezon 4 büyük heyecan yaratmıştı.

Xbox kullanıcılarının karşılaştığı sorun inceleme altına alınırken diğer oyuncular ise içeriğin keyfini sürmeye hazırlanıyor. Devasa boyutlu yeni sezonda yeni haritaların ve modların da oyuna eklenmesi bekleniyor.

Yeni sezonda oyuna iki yeni silah olan Vector ve Galil de eklenecek. Ayrıca bazı silah planları, sezon içerisinde kilidi açılacak yeni içerikler de oyunda yer alacak. Tabii bu heyecan verici özellikler herkes için yeterli değil.

Güncelleme boyutları tepki çekti

Oyuna gelen güncelleme adeta ayrı bir oyun kadar olduğu için oyuncuların tepkisine neden olmuştu. Her ne kadar oyun yüklendikten sonra konsollarda yalnızca 4 GB ek alana ihtiyaç duyuyor olsa da yükleme paketinin boyutları oyuncuları zora sokuyor.

Bazı oyuncular sırf bu nedenden dolayı konsollarından oyun silmek durumunda kaldı. Zira her güncelleme ile daha da büyüyen oyun artık 200 GB’ı zorlamaya başladı. Yani Red Dead Redemption 2, Marvel’s Spider-Man ve Detroit: Become Human oyununun toplamı kadar bir alandan bahsediyoruz.

Gelecekte oyunun daha küçük boyutlu güncellemeler alacağı açıklandı. Yıl sonuna doğru piyasaya çıkacak olan yeni konsolların da depolama alanı konusunda önemli bir atılım gerçekleştirmeyeceğini düşündüğümüzde oyun boyutları korkutucu hale geliyor.