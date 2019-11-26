Migros'un 5999 TL'lik iPhone 11 Kampanyası İçin İlginç İddia

Sosyal medya ve forumlarda düşüncelerini bildiren pek çok kişi, Migros'un 5.999 TL'lik iPhone 11 kampanyasının stoklarla sınırlı olduğunu iddia ediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden Migros'a ateş püsküren kullanıcılar, kampanyanın belirtilenden çok daha farklı olduğunu öne sürüyor.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden olan Migros, 'Müthiş Cuma' adını verdiği kampanya kapsamında 26 ile 29 Kasım tarihleri arasında piyasanın oldukça altında bir fiyat olan 5.999 TL’den iPhone 11 64 GB satacağını açıklamıştı. Migros’un bu kampanyası ise telefon almayı düşünen kişiler tarafından büyük bir heyecanla karşılanmıştı.

Bugün sosyal medyada ve forumlarda ortaya atılan iddialara göre Migros’un bu kampanyası, tam olarak sanıldığı gibi değildi ve stoklarla sınırlıydı. Üstelik yine iddialara göre kampanya dâhilindeki cihazlar, belirli illerdeki belirli 3M veya 5M Migros noktalarına yalnızca 3/4 adet yollandı.

Cihazların oldukça düşük stoklarla sınırlı olduğu ve çok az mağazada satıldığı iddia ediliyor:

Sosyal medya ve forumlarda Migros çalışanı veya mağaza görevlisi olduğunu iddia eden kişilere göre stoklarla sınırlı olan cihazlar, telefon alım satım işi yapan kişiler veya çalışanlar tarafından daha satışa sunulmadan satın alındı. Bu noktada Migros çalışanı olduğunu öne süren kişiler, “Sabah alan aldı, çok sürmez kampanya” tarzı yorumlarda bulunuyorlar.

Türkiye genelinde yalnızca 300 adet civarı stokla sınırlı olduğu iddia edilen kampanya hakkında bir R10 kullanıcısının yaptığı oldukça çarpıcı olan “Buradaki büyük bir Migros'tan bilgi geldi az evvel. Sabah sadece 4 kişi içeriye alınmış" açıklaması ise kafaları karıştırıyor. Kepenklerin açılmasıyla izdihamın yaşandığı bu kampanya hakkında sosyal medyada da buna benzer, telefonu yalnızca çalışanların alabildiğine dair iddialar mevcut.

Geçmişte Migros yöneticisi olarak çalıştığını öne süren bir kişi ise telefonların, 'hiper format' adı verilen 5M gibi konsept mağazalarda satışa sunulduğunu ve orijinal garantili olmadığını iddia etti. Buna göre alınan cihazların yalnızca Migros mağazaları üzerinden garanti hizmetine yollanabileceği belirtiliyor.

Migros'un iPhone 11 kampanyası için sosyal medyada yapılan yorumlar:

Migros'tan internet üzerinde yapılan herhangi bir stok açıklaması da bulunmuyor. Söz konusu iddialar, mağaza çalışanlarının söylediği rakamlardan ibaret. Buradan hareketle, 29 Kasım'a kadar süreceği söylenen kampanyanın stokları, daha günün ilk saatlerinde son bulmuş olabilir.