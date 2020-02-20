Corona virüsü, en çok Çin'in Wuhan kentini vurdu. Karantina altına alınan şehirde, hayat bir süredir durma noktasına gelmiş durumda. Kentin durumunu göstermek için hazırlanan bir kısa film ise virüsün 14 milyon nüfuslu bir kenti ne hale getirdiğini gözler önüne seriyor.

Tüm dünyanın gündemi haline gelen ve her geçen gün biraz daha ürkütücü olmaya başlayan Corona virüsü, bugün itibarıyla 2.130 kişinin hayatına mal olmuş durumda. Toplamda 75 bin 751 kişiyi etkisi altına virüsten kurtulanların sayısı ise 16 bin 800 olarak belirtiliyor. Yapılan son açıklamalar, Corona virüsünün komşumuz İran'da da görülmeye başladığını ve hatta enfekte olduğu tespit edilen 2 kişinin de hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.

Şimdiyse sizleri, Corona virüsünün merkezi olan Çin'in Wuhan kentine götüreceğiz. Bir süredir karantina altında tutulan kentte yaşam, tam anlamıyla durmuş durumda. 14 milyon nüfusu olan şehrin sokakları bomboş ve daha çok filmlerde gördüğümüz terk edilmiş şehirler gibi görünüyor. Kalabalık bir kentte yaşamın durması, sinema sektörünün de ilgisini çekiyor.

Corona virüsünün etkisiyle sarsılan Wuhan, bir yapımcı olan Lan Bo'nun da takibindeydi. Bo, her şeye rağmen yanına ekibini aldı ve bu kente gidip, uzun metrajlı bir belgesel çekmek istedi. Ancak bölgede yaşanan gelişmeler, bu filmin çekilebilmesine olanak tanımadı. Hatta Bo ve ekibi şehirde mahsur kaldılar. Hal böyle olunca da yapımcı, Wuhan'ın ne halde olduğunu gösterebilmek için bir kısa film çekme kararı aldı.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntüler, Wuhan'ın ne hale geldiğini ve Corona virüsünün aslında ne kadar önemsenmesi gerektiğini gözler önüne seriyor. Çünkü kentin sokaklarında kimse yok ve hayat tamamen durmuş durumda. Bo ve ekibi, yaklaşık 5 dakika uzunluğunda olan bu kısa filmde sadece birkaç kişiyi görüntüleme imkanı bulabilmiş.

Wuhan, yaklaşık olarak 8.500 kilometre karelik alana yerleşmiş olan bir şehir. Türkiye'nin en büyük nüfuslu şehri olan İstanbul'un yüz ölçümü ise 5.343 kilometre kare. İki kentin nüfusunun birbirine yakın olduğunu düşündüğümüzde ise, bu kentin neredeyse İstanbul kadar hareketli olması gerektiği sonucuna ulaşıyoruz. Ancak Corona virüsü, kentin sokaklarında insanlara denk gelmeyi neredeyse imkansız hale getirmiş ve bu durum, kısa filmde açıkça görülebiliyor.

Akıllı telefonlarının yardımıyla oluşturdukları kısa film hakkında konuşan Lan Bo, yapımlarının tarihe ışık tutacak bir referans olacağını ve bu filme duyulan ilgiden memnun olduklarını ifade ediyor. Wuhan'a uzun metrajlı bir film yapmak için geldiğini ifade eden Bo, bu kararından vazgeçmeyeceğini ve ilerleyen dönemlerde yeni bir belgesel daha hazırlayacağını söylüyor.

Hayat belirtisi görmenin çok zor olduğu Wuhan için hazırlanan kısa film