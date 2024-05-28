Elektrikli düdüklü tencere tavsiyeleri:

Düdüklü tencereler mutfakların vazgeçilmezi. Ama patlama riski olduğu için biraz tedirgin yaklaşılan düdüklü tencerelere alternatif olarak artık elektrikli düdüklü tencereler bulunuyor. Daha güvenli görülen elektrikli düdüklü tencerelerin çok tercih edilenlerini merak ediyor musunuz?

Düdüklü tencereler, hızlı ve pratik yemek hazırlamanın en önemli yardımcılarıdır. Ancak patlama riski, kullanıcıları tedirgin edebilir. Bu, "Hangi düdüklü tencere patlamaz?" sorusunu akıllara getirir. Bu sorunun en güvenli yanıtı, elektrikli düdüklü tencereler olabilir.

Çeşitli modelleri bulunan elektrikli düdüklü tencereler arasında, "En iyi elektrikli düdüklü tencere hangisidir?" diye merak ediyorsanız, popüler ve tercih edilen modelleri sizin için derledik. Hadi, birlikte göz atalım.

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5 litre kapasiteli Philips HD2151/62 Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere

Philips akıllı düdüklü tencerenin basınçlı pişirmeden yavaş pişirmeye birçok pişirme seçeneği bulunuyor. Bu akıllı düdüklü tencere otomatik buhar çıkışı sağlıyor. Hızlı Buhar Teknolojisi sayesinde 7 dakika içinde kontrollü ve hızlı bir şekilde buharı boşaltıyor. Akıllı düdüklü tencerenin Malzeme Ekle düğmesi bulunuyor, bu düğme sayesinde yemek pişerken istediğiniz malzemeyi ekleyebiliyorsunuz.

Ocakta pişirmeye göre %50 daha hızlı yemek yapmanızı sağlıyor.

Kendi uygulaması NutriU üzerinden yüzlerce tarife ulaşmak mümkün.

üzerinden yüzlerce tarife ulaşmak mümkün. Philips akıllı düdüklü tencerenin basınçlı pişirme, yavaş pişirme, buharda pişirme, soteleme gibi birçok pişirme yöntemi var.

462 x 352 x 317 mm makine boyutlarıyla kolayca mutfağınızda yer bulabiliyorsunuz.

Düdüklü tencere kullanmaya korkan biri olarak Philips All in Cooker almaya karar verdim. Hayatımın en iyi kararıymış. Hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Otomatik programları ile o hallediyor. Düdüklü öncesi biraz sotelemek mi istiyorsunuz o özelliği de çok güzel. Pilavları çok güzel lapa olmadan yapıyor. Düdüklü bitince otomatik ısıtma özelliği devreye giriyor ve yemeğiniz siz açana kadar sıcak kalıyor. Tek dezavantajı iç yüzeyi teflon olması. Ne kadar kutunun içinden çıkan karıştırma aletinide kullansanız çiziliyor mesela tavuk haşladınız kemiği çiziyor. Çelik modeli çıksın ilk gün alırım. Kararsız kalıp bu yoruma denk geldiyseniz alın.

35'ten fazla ön ayarlı menü seçeneği bulunan akıllı düdüklü tencere için tıklayın.

Hepsiburada güvencesiyle satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

12 programa sahip Crock-Pot CSC051X Pişirici

5,6 litre kapasitesiyle rahat rahat yeten Crock-Pot pişiricinin birçok özel modu var. Bu seçenekler arasından kendi yapacağınız yemeği seçerek pişirmeyi gerçekleştirebilirsiniz.

1000 Watt güç

Paslanmaz çelik malzemesi var.

Sıcak tutma seçeneği de bulunuyor.

Lezzetli yemekleri güvenli şekilde yapmak için tıklayın.

Küçük aileler için ideal prepAmeal 3 Quart Düdüklü Tencere

8 farklı programı olan prepAmeal'ın yavaş pişirici, pirinç pişirici, sote, güveç, buharlı pişirici, yumurta pişirici gibi programları bulunuyor. Yapışmaz iç haznesi ile çok daha güvenli. İç tenceresini çıkarıp bulaşık makinesinde yıkamak mümkün.

Pişirme süresinden %70 tasarruf sağlıyor.

Sıcak tutma özelliği de var.

3 litre kapasitesi var.

Güvenli ve hızlı yemek pişirmek için tıklayabilirsiniz.

Buharı güvenle boşaltan Instant Pot Akıllı Pişirici

11 akıllı programı olan Instant Pot akıllı pişirici sizin yerinize basınç, sıcaklık, zaman ve ısıyı ayarlıyor. Diğer pişirme yöntemlerine göre daha hızlı yemek hazırlamanızı sağlayan akıllı düdüklü tencere ile lezzetli yemekler yapmanız mümkün. Bu akıllı tencereyi kullanırken yapmanız gereken malzemeleri eklemek ve programı seçmek, gerisi ona kalıyor.

Çorba, et, buharlı pişirme, yemek ısıtma, yavaş pişirme, yoğurt yapma gibi programları bulunuyor.

Ekranından her şeyi görmek mümkün. Ekrandan yemeğinizin aşamalarını takip edebiliyorsunuz.

3 litre kapasitesi bulunuyor.

Ürünü alınca su testini yaptık. Sonrasında kuzu eti pişirdk, kısa sürede çok güzel pişti. Diğer özellikleri de öğrenmeye çalışıyoruz. Pratiklik için güzel cihaz.

6 porsiyonluk yemek pişerebilen akıllı pişirici için tıklayın.

Yemeklerinizi hızlıca pişiren Tefal CY505E Fast & Delicious Çok Amaçlı Pişirici

25 otomatik programı olan Tefal çok amaçlı pişirici ile mutfakta yemek yapmak kolaylaşıyor. 6 litre haznesi bulunuyor. Birçok yemeği hızlıca pişirmeye yarayan Tefal çok amaçlı pişirici ile hem zamandan hem enerjiden tasarruf edebiliyorsunuz. Tefal'in kişisel ayarlanabilir pişirme modu var, bu modda sıcaklık ve zaman ayarlanabiliyor.

1200 Watt güç

Pişiricinin boyutları 375 x 320 x 319 mm.

Paslanmaz çelik malzemesi var.

4-6 kişi için ideal.

Günlük olarak kullanabileceğiniz pişiriciyi almak için tıklayabilirsiniz.

Zaman ayarlama özelliği olan Karaca Cooker 2 in 1 Çok Amaçlı Basınçlı Pişirici

Karaca 2 in 1 pişirici hem düdüklü tencere hem airfryer olarak kullanılabiliyor. Tek cihazla 2 ayrı ürün olarak kullanabileceğiniz Karaca'nın bu akıllı tenceresinin 24 saat sıcak tutma özelliği de var. Düdüklü tencere fonksiyonu sayesinde basınçlı pişirme yapabileceksiniz. Düdüklü tencerenin 17 farklı programı, airfryer'ın ise 12 farklı programı var.

Düdüklü tencerenein 1000 Watt gücü, airfryer'ın ise 1500 Watt gücü var.

Düdüklü tencerenin 6 litre, airfryer'ın 3,5 litre kapasitesi bulunuyor.

Kısık ateşte pişirme, yoğurt hazırlama, sebze haşlama gibi birçok özelliği var.

Bu pişirici çift kapaklı bir ürün.

Keşke daha önce alsaydık. Bu ürün mutfaktaki kızımız oldu. İlk denemem etli nohuttu ve resmen son derece lezzetli ve lokum gibi yemek pişirdi.

LED ekranı sayesinde takip etmesi kolay akıllı pişiriciyi satın almak için tıklayın.

Akıllı uygulama desteği de olan Taç Smart Elektrikli Düdüklü Tencere

Diğer pişirme yöntemlerine göre %80 daha hızlı yemek pişiren Taç Smart elektrikli düdüklü tencerenin 15 otomatik pişirme modu var. Yemek pişirdikten sonra 12 saate kadar sıcak tutma özelliği bulunuyor. LCD ekranı sayesinde kullanması oldukça kolay.

1000 Watt güç

6 litre kapasitesi var.

Pişiricinin boyutları 338 x 320 x 327 mm.

Saat göstergesi bulunuyor.

Paslanmaz çelik malzemeye sahip.

İç haznesi çıkarılabiliyor.

Zamanlayıcı özelliği de olan pişiriciyi almak için tıklayın.

Yemek yapmayı kolaylaştıran Fabcio Pisa Çok Amaçlı Basınçlı Elektrikli Düdüklü Tencere

Tandır, buharlı pişirme, basınçlı pişirme gibi seçenekleri ile her yemeği istediğiniz şekilde yapabileceksiniz. Wi-Fi özelliği ile pişiricinizi uzaktan kontrol etmeniz mümkün. Isıya dayanıklı tutma kulbu sayesinde kolayca açıp kapatabiliyorsunuz.

1000 Watt güç

24 farklı otomatik programa sahip.

6 litre kapasitesi var.

Kendi uygulaması bulunuyor.

Sıcak tutma özelliği de bulunuyor. 60-80 derece arasında yemekleri sıcak tutuyor.

Teflon iç hazneye sahip pişiriciye ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Sıcak tutma özelliği de var: Kumtel Hpc-01 Elektrikli Düdüklü Tencere

Birçok otomatik pişirme modu olan Kumtel elektrikli düdüklü tencere çalışmayı bitirdiğinde sıcak tutma devreye giriyor. Lezzetli yemekleri hızlı şekilde yapmak için alınabilecek Kumtel Hpc-01 elektrikli düdüklü tencere ile balıktan pilava her şeyi yapmak mümkün.

1000 Watt güç

5,6 litre kapasiteye sahip.

Tencerenin boyutları 330 x 310 x 320 mm.

22 cm iç tenceresi var.

Evde kullandık çok beğendik, ofis için de aldık. Yeni aldığımızı da denedik. Mükemmel bir cihaz. Mesela 7 dakikada yaptığı kabak tatlısı mükemmel.

Kaşık, çorba kaşığı ve ölçüm kabıyla gelen elektrikli düdüklü tencereyi almak için tıklayın.

Birçok fonksiyonu sayesinde yemek yapmayı kolaylaştıran Arçelik Mc 6251 Gurme Şef Pro Çok Amaçlı Pişirici

Arçelik elektrikli düdüklü tencere, 5,5 litre kapasiteye sahip. HomeDirect uygulaması sayesinde tariflere kolayca ulaşmak mümkün. Aksesuarları bulaşık makinesinde yıkanabildiği için temizliği oldukça kolay.

1100 Watt güç

Basınç kontrolü özelliği var.

Zamanlayıcı da bulunuyor.

Paslanmaz çelik iç haznesi var.

LCD ekranı olan elektrikli düdük tencereyi incelemek için tıklayın.

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