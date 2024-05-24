Kahve içmeden sizin için gün geçmiyorsa o zaman bir kahve makinesi sizin için şart. Kahve sevenlerin çok tercih ettiği modellerden biri ise kapsül kahve makineleri. Biz de bu içeriğimizde kapsül kahve makinesi tavsiyeleri yaptık.

Dışarıdan çok daha lezzetli kahveleri evde rahatça hazırlamak için kahve makineleri çok işe yarıyor. ''Kapsül kahve makinesi nedir?'' sorusu da burada cevap buluyor. Leziz bir kahve yapmak için gereken tüm malzemelerin bir kapsülde toplandığı ve bu kapsüllerle kahveleri hızlı ve temiz şekilde hazırlayan makineler kapsül kahve makineleri.

Biz de bu içerikte lezzetli kahveleri hızlıca yapabileceğiniz kapsül kahve makinelerinden en sevilenlerini derledik. Kapsül kahve makinesi arayanlar için hangi makineler tercih edilebilir, bakalım mı?

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

2 farklı kahve çeşidi yapabilen Nespresso C61'in 19 bar basınç sistemi var. Bu kahve makinesinin 0.7 litre çıkarılabilir su haznesi bulunuyor. İç tasarımında ise çelik kullanılmış.

Espresso ve lungo kahve yapabiliyor.

Düşük enerji tüketim modu bulunuyor.

10 kapsül kullanılmış kapsül haznesi var.

Nespresso Pixie Titan'ın boyutları 111 x 326 x 235 mm.

''Çok pratik bir ürün. Her şey hazır geliyor kahvelerin ve çok güzel, lezzetli kahveler. Çok çeşit olması da cabası.''

Şık tasarıma sahip kahve makinesi için tıklayın.

Tchibo Cafissimo Easy aldığınızda espresso, caffè crema ve filtre kahve yapan bir makineniz oluyor. Hem büyük hem küçük kupalara uygun yüzeyi ile kahvenizi istediğiniz bardağa koyabiliyorsunuz. Otomatik kapanma özelliği ile güvenli Cafissimo Easy, 9 dakika sonra kendini kapatıyor.

Çıkarılabilir tankı bulunuyor.

650 ml kapasitesi var.

12 cm genişliğine sahip.

30-250 ml arası fincan ayarı yapılabiliyor.

4 kapsül haznesi var.

3 farklı basınç demleme sistemi bulunuyor.

''Uygun fiyatlı, kahvesi kolay bulunabilen, gerçekten küçük yer kaplamayan ve az sesli çalışan bir makine.''

Kapsül haznesi de bulunan kahve makinesini almak için tıklayın.

Ristretto, espresso veya lungo kahvelerini yapabilen kapsül kahve makinesi, kahve sevenlerin sık sık tercih ettiği bir model. Philips kahve makinesi 19 bar basınç kullanarak kahveleri yapıyor. Aynı anda çift espresso veya iki fincan espresso hazırlamak mümkün.

1 litre kapasitesi bulunuyor.

Kahve makinesinin boyutları 468 x 224 x 346 mm.

Su filtresi var.

Kapsülü otomatik algılayan Philips kapsül kahve makinesini almak için tıklayın.

1300 Watt gücü ev için yeterli olan kahve makinesini tek tuşla kullanmak mümkün. Smart Start özelliği ile içecekler kolayca hazırlanabiliyor. Isınma süresi çok az olduğu için hemen kullanıma hazır hale geliyor.

800 ml kapasitesi var.

Intelligenbrew özelliği ile kaliteli içecekler hazırlayabiliyorsunuz.

Birçok marka kapsülünü kullanmak mümkün.

Çeşitli kahveleri yapabiliyor.

Sabah kahvelerinizi en hızlı şekilde hazırlamak için tıklayın.

Tek dokunuşla birden çok kahve yapabileceğiniz kapsül kahve makinesi ile espresso macchiato, cappuccino ve caffé latte macchiato yapmanız mümkün. Süt haznesini çıkarmadan kolayca süt doldurabileceğiniz Nespresso F121'in bu haznesi bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

1 litre su haznesi bulunuyor.

165 ml süt haznesi var.

19 bar basınç sistemi var.

Makinenin boyutları 154 x 324 x 256 mm.

Kompakt tasarımı ile az yer kaplıyor.

''Aldığım ilk günden beri her gün aralıksız kullanıyorum. Keşke daha önce alsaymışım. Muazzam bir alet. İnanılmaz iyi süt köpürtüyor. Beyaz rengi daha pahalı diye siyahını tercih ettim.''

Tek makineyle 5 farklı kahve çeşidi yapmak için tıklayın.

Çok yer kaplamayan Nespresso Essenza Mini D30 Kahve Makinesi

Nespresso Essenza Mini D30, hızlıca ısınıp hemen kahveyi pişirdiği için oldukça kullanışlı. Kullanımı çok kolay olduğu için evdeki herkes rahatlıkla kullanabiliyor. Nespresso Essenza Mini kahve makinesi ile espresso ve lungo hazırlamak mümkün. Bunların yanında latte, capucino ve machiato yapılabiliyor. Bu kahve makinesi 30 saniyeden daha kısa sürede ısınıyor.

1310 Watt güç

19 bar basınç sistemi var.

600 ml su haznesi var.

Kendi kendine kapanma özelliğiyle güvenli kahve makinesi için tıklayın.

Süt köpürtücü aksesuarıyla gelen Nespresso D145 Citiz Platinum Kahve Makinesi

Çeşitli kahveler yapmaya imkan veren Nespresso D145 ile Americano, espresso ve lungo yapmak mümkün. Süt köpürtücü ile de cappuccino ve latte macchiato yapabiliyorsunuz. Bu makine daha az enerji tüketerek istediğiniz kahveleri hazırlıyor.

1680 Watt güç

19 bar basınç sistemi var.

200 ml'ye kadar sıcak su ekleme seçeneği bulunuyor.

Kireç çözme uyarısı var.

2 dakika sonra Eco mod'a geçiyor.

Ürün beklediğim gibi geldi, sorunsuz ve çok güzel bir makine. Satıcı güvenilir, hızlı bir şekilde elime ulaştırdı. Düşünenlere tavsiye ederim.

9 dakika sonra otomatik kapanan kahve makinesi için tıklayın.

Kapsül kahve hediyesiyle gelen Schiller Size Kapsül Kahve Makinesi

900 Watt gücü olan Schiller kahve makinesinin damlatma emniyeti bulunuyor. Birden fazla kahve çeşidi yapabilen kahve makinesi ile artık her istediğiniz an en sevdiğiniz kahveyi içebileceksiniz. Kahve makinesinin sizi uyaran sesli ikaz sistemi de var.

Su filtre sistemi bulunuyor.

Bekleme modu da var.

15 dakika boyunca kullanılmadığında güç tasarrufu modu devreye giriyor.

Suyu bittiğinde size haber veriyor.

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13 kapsül haznesi olan Nespresso S85 kapsüllü kahve makinesini kullanarak espressodan cappuccinoya birçok kahve çeşidini yapabilirsiniz. Süt köpürtücüsü de olan kapsüllü kahve makinesi ile istediğiniz içecekleri hazırlamanız mümkün. Bu kahve makinesinin temizliği de çok pratik. Suyun bitip bitmediğini anlamanız için su seviyesi göstergesi de bulunuyor.

1500 Watt güç

Süt köpürtücüsü bulunuyor.

19 bar basınç sistemi var.

1 litre su haznesi bulunuyor.

''Ürünü 1 yılı aşkın bir süredir araştırma sonucu aldım, kapsül maliyeti dışında en mükemmel cihaz diyebilirim. Her yönüyle çok pratik ve çok kibar. Kesinlikle tavsiye ederim. Paketleme sadece daha özenli olabilirdi onu da belirtmeden edemeyeceğim.''

Deneme setiyle gelen kahve makinesini satın almak için tıklayın.

Otomatik dozajlama özelliği ile kahveleri olması gerektiği gibi yapan Mini Me kapsüllü kahve makinesinin kullanımı çok kolay. Kaydırıyıcı önerilen doza ya da seçtiğiniz doza kaydırarak istediğiniz şekilde bir kahve yapmanız mümkün. Sıcak ve soğuk su seçeneğiyle hem sıcak hem soğuk kahveler yapabiliyorsunuz.

1500 Watt güç

Cam haznesi var.

15 bar basınç sistemi bulunuyor.

Kahve makinesini boyutları 60 x 305 x 240 mm.

En küçük mutfaklarda bile kendine yer bulabilen Mini Me kahve makinesini satın almak için tıklayın.

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