MEB'den EBA Açıklaması: Siber Saldırı Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı, dün sabah saatlerinde çöken EBA sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda EBA sistemlerine DDoS saldırısı yapıldığı, iki saat içerisinde de sistemlerin normal şekilde çalışmaya başladığı ifade edildi.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, uzaktan eğitim sistemi olan EBA'nın çöktüğünü aktarmıştık. Canlı derslere giriş yapmak isterken "Çok Kalabalık" uyarısı alan öğretmenler ve öğrenciler, sisteme erişmekte sıkıntılar yaşamışlardı. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaparak bir siber saldırının gerçekleştiğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, EBA'ya erişim sorununun temel nedeninin düzenlenen siber saldırılar olduğu ifade edildi. MEB uzmanlarına göre bilgisayar korsanları, EBA sistemine DDoS saldırısı düzenleyerek, öğretmen ve öğrencilerin sisteme erişmesini engellemişlerdi. Milli Eğitim Bakanlığı saldırıya karşı hızlı bir şekilde hareket edildiğini, sistemlerin iki saat içerisinde de normale döndüğünü açıkladılar.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili tam açıklaması şu şekilde:

Eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30 - 12.00 saatleri arasında, aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunu, vakit kaybetmeksizin teknik ekiplerimizce yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırılmıştır.

22 Eylül itibarıyla uygulamaya alınan canlı ders zaman çizelgesindeki yeniliklerle, bir öğrencinin gün içinde işleyebileceği canlı ders sayısı büyük oranda artırılmıştır. Bu uygulamayla, TRT EBA TV yayınlarına ilave olarak öğrencilerin, günlük ders programının tamamına yakınını canlı dersler aracılığıyla, öğretmenleriyle etkileşimli olarak yapması amaçlanmıştır. Söz konusu uygulamanın ilk günü olması sebebiyle eş zamanlı kullanıcı yoğunluğu oluşmuştur. Eş zamanlı kullanımdan kaynaklı bu durumla ilgili tespitler anlık olarak yapılmış ve aynı gün iyileştirmeler devreye alınmıştır. Bu kapsamda öğrencinin, dersin başlamasından 30 dakika öncesine kadar kolaylıkla sisteme erişerek doğrudan canlı dersine katılabilmesini sağlayacak "Hızlı geçiş" özelliği iyileştirilmiştir.

Bunun yanı sıra, yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde kullanım trafiğine ulaşan EBA, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kalmakta ve hizmet kalitesi etkilenebilmektedir. DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarını izleme raporlarına göre, söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği görülmüştür. Bu durumun erken farkına varılmasıyla anında müdahaleler neticesinde, 2 saat içinde EBA platformu ve EBA Canlı Ders sistemi hizmet sunmaya devam etmiştir.

EBA Sistemleri 7/24 kontrol merkezi ile izlenmekte ve kesintisiz hizmet sunumu için gerekli müdahaleler anlık olarak yapılmaktadır. 22 Eylül öğleden sonra ve 23 Eylül tarihlerinde benzer kullanım yoğunluğuyla karşılaşılmasına rağmen herhangi bir sorun olmaksızın öğrenci, veli ve öğretmenlerimize hizmet sunulmaktadır.