ABD, Türkiye'nin Dış Sağlık Borcu Konusunda Uyarıda Bulundu

ABD Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD ve diğer ülkelere olan 2,3 milyar dolarlık dış sağlık borcunu ödemediğini belirtti. Satterfield, bunun yaptırımları olabileceğini ifade etti.

Son aylarda dünyadaki tüm ülkelerin sağlık sistemleri en ön safta mücadele ediyor. Yatırımların büyük kısmı bu sektörlere yapılırken ülkemizin de pek çok yeni hastane açtığını görmüştük. Bu olumlu gelişmelerin yanında bugün ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’den Türkiye’yle ilgili önemli bir iddia geldi. Türkiye’nin ABD ve diğer ülkelerdeki tıbbi cihaz şirketlerine olan borcunu ödemesi gerektiğini söyleyen Satterfield, ödeme yapılmazsa ticari ilişkilerde “önemli bir sorun” oluşabileceğini belirtti.

Geçen sene ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la sağlık borcu konusunda görüşerek 230 milyon dolarlık aidatın ödeneceğine dair güvence aldığını söyleyen Satterfield, bir yıl sonra Türk hükümetinin şirketlerden borçlu olunan miktarda bir dizi indirim yapmasını istediğini söyledi. Türkiye’nin şu anda 2,3 milyar dolarlık borcu ödemesi gerektiğini söyleyen Satterfield, “Borcun ödenmemesinin veya şirketlerin sağlanan ekipman ve hizmetlerin toplamında bir indirimi kabul etmelerinin bir sonucu olacak” dedi.

Şirketler Türkiye pazarından ayrılabilir

Borcun ödenmeme durumuna ilişkin konuşan Satterfield, “Şirketler Türkiye pazarından ayrılmayı düşünecekler veya bu pazardaki risklerini azaltacaklar. Bu, Türkiye’nin iş adamları veya vatandaşlarının çıkarlarına hizmet eden bir yön değil ve derhal ele alınması gerekiyor” şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye’nin şu sıralar yabancı yatırımcıları çekmek için bir politika izlediğini ve bu borçla bunun sekteye uğrayacağını söyleyen ABD Büyükelçisi’nin açıklamalarına göre sağlık sektöründeki borçların ödenmemesi durumunda yeni yaptırımlar söz konusu olabilir.

Tüm bu açıklamaların sonucunda da teknolojik ve sağlık alanında yaptırımlar söz konusu olabilir. Eğer gerçekleşirse bu yaptırımların etkilerini (zam, aşı ya da ilaçta tedarik sorunlar) sizlere ulaştıracağız. Peki sizler ABD Büyükelçisi Satterfield’in açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.