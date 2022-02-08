Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda acil kullanım izni alarak uygulanmaya başlanan TURKOVAC'ın artık 81 ilde de mevcut olduğunu duyurdu. Koca, paylaşımında 'Aşı olmayan kalmasın!' sözüne de yer verdi.

Aralık 2021’in sonlarına doğru acil kullanım onayı olan yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC, kısa süre sonra üçüncü doz olarak tercih eden vatandaşlara uygulanmaya başlamıştı. Sinovac aşısına göre COVID-19’a yakalanma oranını %49,29 oranında azalttığı bildirilen yerli aşı hakkında bugün yeni bir haber daha paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımla birlikte TURKOVAC aşısının Türkiye’nin tüm illerinde uygulanmaya başladığını açıkladı. Bakan, paylaşımında “TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz.” ifadelerine yer verdi.

TURKOVAC hakkındaki son gelişmeler:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde TURKOVAC için yeni bir çalışmanın başlayacağını açıkladı. Koca, bu çalışmanın, 2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz TURKOVAC aşısı şeklinde olacağı, hastadaki antikor değişiminin gözlemleneceği şeklinde olacağını ifade etti. Ayrıca çalışmanın mRNA üzeri inaktif aşı çalışması olarak dünyada ilk olacağını bildirdi.

TURKOVAC, son olarak geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği tarafından Sinovac ve Sputnik V aşıları için geçerli olan kararlarla karşılaştı. Bu kapsamda Avrupa Birliği, birinci ve ikinci doz aşısını TURKOVAC yapanları hiç aşı yapmamış sayacak. Ayrıca AB ülkelerine girişte üçüncü doz zorunluluğu da getirildi.