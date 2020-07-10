5, 6, ve 7. Sınıflar İçin Tabii Uygulaması Duyuruldu [İndir]

Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların yaz tatilinde de okuldan uzak kalmaması ve bilgilerini tekrar etmesi için 5, 6, ve 7. sınıfları hedefleyen Tabii uygulamasını duyurdu. Uygulama, tüm mobil cihazlarda kullanılabiliyor.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, farklı araçlarla öğrenme alışkanlığına sahip Z kuşağındaki 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine oyunla karışık eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunacak ‘Tabii’ isimli uygulamayı duyurdu.

“Oyun ve dersi iç içe yerleştirmek temel gayemiz.” diyen Bakan Ziya Selçuk, “Uygulamada kâğıt kalem yok, sadece 60 saniye içinde belli soruları cevaplamaları söz konusu olacak.” diyerek uygulamanın yarışma temelli olduğunu belirttikten sonra şu ifadeleri kullandı:

Öğrenciler, Tabii ile bir sonraki yıla hazırlanacaklar

"'Yarı yarıya', 'Bir hak daha ver', 'Süreyi uzat' gibi seçenekler ile motive edici bir puanlama sistemi olacak. Tabii'de öğrenciler, her doğru cevaptan 6 puan kazanırken her yanlış cevapla 2 puan kaybedecekler.

Puan sistemine dayalı olarak 5'ten 6'ya, 6'dan 7'ye geçen çocuklarımızın sadece kendi sınıflarını değil diğer sınıfları görme imkânları da söz konusu olacak. 'Gelecek seneye hazır mıyız?' sorusuna yanıt vermek için de uygulamanın özel bir desteği var."

Tabii'de her biri 60 saniyede yanıtlanacak günlük 40 soru bulunuyor

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri için geliştirilen Tabii, öğrencilerin yaz tatilinde okuldan ve derslerden uzak kalmamalarını ve öğrendiklerini unutmamalarını sağlamayı amaçlıyor.

Öğrencilerin derslerini istedikleri an istedikleri yerde tekrar edebilmeleri için hazırlanmış günlük testlerden oluşan eğlenceli bir yarışma içeriği bulunan uygulamada öğrenciler, her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden onar soru olmak üzere toplam 40 farklı soruyla karşılaşacaklar.

Öğrenciler, EBA kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra uygulama içindeki her bir soruyu 60 saniye içinde cevaplandırmak durumunda. Tabii uygulamasını Android cihazınıza indirmek için buraya, iOS cihazınıza indirmek için ise buraya tıklayabilirsiniz.