Milli Uzay Programı İçin Astronot Seçimlerine Başlanacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı konuşmada, alanında en iyi teknolojileri sunan şirketlerin birleşerek bir uydu şirketi haline geleceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da astronot adayların seçimine yakın bir tarihte başlanacağını bildirdi.

Sonsuz uzayın keşfi için geçmişten günümüze birçok ülkenin yatırımlar yaptığını gördük. Türkiye de Milli Uzay Programı ile bu alanda yapacağı yatırımları bizlere gösterdi. Milli Uzay Programı geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı ve tanıtımında oldukça ilgi çekici bilgiler paylaşıldı. Bu bilgilerle birlikte hedef olarak Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelen 2023 gösterilmişti.

Bugün ise Milli Uzay Programı hakkında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı konuşmada atılan ve atılacak olan adımlardan bahsetti. Demir’in yanında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da astronot seçimlerinin yakında başlayacağını belirtti.

Demir’in yaptığı açıklamalar

Yapılan açıklamalara göre yakın zamanda, çeşitli alanlarda önde gelen şirketler birleşerek bir uydu şirketi oluşturacak. Demir’in açıklamalarına göre uydu konusunda artık belirli yetkinliklerimiz var ve bu alanda gelişmeye devam ediyoruz. Demir, ROKETSAN ve DeltaV gibi şirketlerin fırlatma teknolojileri üzerine odaklanacağını, TÜBİTAK, TÜRKSAT gibi şirketlerin de diğer faaliyetleri yürüteceğini söyledi.

Demir, fırlatma teknolojilerinin yanında güncel olarak optik, güdüm, çeşitli malzeme teknolojileri, yüksek hızla atmosfere giriş, atmosferden çıkış gibi birçok konu üzerinde çalışıldığını ve bu alanda yapılan tüm çalışmaların da destekleneceğini belirtti. Bunun yanında Demir, Türkiye’deki üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin de bu alanda çalışmalar yürütmelerini beklediğini belirtti

Astronot seçimleri yakın bir zamanda başlayacak:

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronotun uzaya gönderilmesinin, programdaki bir diğer önemli adım olduğunu söyledi. Bu bağlamda astronot adaylarının seçimine de yakın bir zamanda başlanacağını ekledi.