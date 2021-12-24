Sıfır Otomobil Alımında AB Ülkeleri Arasında Sondayız

Hükümet kanadından ekonominin düzeleceğine dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Öte yandan halk, kurdaki düşüşün ardından zamlar kalkacak mı diye merak ediyor. Bu arada 31 Avrupa ülkesinin yer aldığı bir listede Türkiye’nin ‘kişi başına düşen sıfır otomobil’ sıralamasında sondan üçüncü sırada yer aldığı açıklandı.

Ardı ardına günler geçip gidiyor olsa da Türk halkının son dönemde gündemden düşmeyen ve adeta herkesi ekonomist olmaya zorlayan tek bir konusu bulunuyor: TL’nin durumu ve ekonomi. Halkın büyük bir kısmının sabah kalkar kalkmaz telefondan dolar kuruna baktığı bugünlerde hükümetten ‘alım gücü’ hakkında açıklamalar da geliyor.

Bildiğiniz üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ‘Türk Ekonomi Modeli’ni duyurmuş ve işlerin iyiye gideceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Muhalefet tarafı yaşanan zamlardan ve alım gücünün giderek daha da azalmasından dert yanarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık iki ay önce “her evde araba var” ifadelerini kullanarak ekonomide bir sıkıntı olmadığına işaret etmişti. Bugün de, EBS Danışmanlık’ın genel müdürü Erol Şahin, Türkiye’nin ‘sıfır araç’ satışında Avrupa ülkelerine göre ne durumda olduğunu paylaştı.

Yalnızca Romanya ve Bulgaristan’ın önündeyiz:

Şahin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla 2021 yılında Avrupa ülkelerinde kişi başına düşen sıfır otomobil sayısını açıkladı. Ülkelere göre her 1000 kişiye düşen sıfır otomobil sayısında Türkiye, 31 ülke arasında 29. sırada yer alıyor. Diğer ülkelerde ise durum şu şekilde:

Lüksemburg’da 74

Belçika’da 38

Almanya’da 33

Avusturya’da 32

Fransa’da 29

Birleşik Krallık’ta 28

İtalya’da 26

Hollanda’da 21

Yunanistan’da 10

Romanya’da 6,7

Bulgaristan’da 4,6

Bu listeye göre ülkelerde her 1000 kişiye düşen sıfır otomobil sayısında yalnızca Romanya ve Bulgaristan’ın önüne geçebilmişiz. Avrupa genelindeyse bu ortalama 24,5 olarak belirtiliyor. Öte yandan MASFED, kurdaki yaşanan düşüşün ardından otomobil fiyatlarında da bir düşüşün yaşanacağını belirtiyor. Piyasaların 2022 yılında düzeleceğine dair açıklamalar gelse de önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Türkiye’nin bu listede son sıralarda yer almasını nasıl karşılıyorsunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

31 ülkenin yer aldığı listenin tamamı: