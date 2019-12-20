Minecraft Gerçek Dünyaya Geldi: Minecraft Earth İncelemesi

2009 yılındaki çıkışından sonra tarihin en çok satan oyunlarından olan Minecraft'ın yeni mobil oyunu Minecraft Earth çıkış yaptı. Pokemon Go mantığına sahip oyun, artırılmış gerçeklik sayesinde Minecraft evrenini gerçek dünyaya taşıyor.

2019’un yaz aylarına doğru duyurusu yapılan Minecraft Earth, geçtiğimiz aylarda bazı ülkelerde erken erişime açılmıştı. 2019 yılı bitmeden Türkiye'de oyun erken erişime açıldı. Biz de artırılmış gerçeklik teknolojisini popülerleştireceğini düşündüğümüz bu oyun için bir inceleme hazırladık.



Oyun genel olarak Minecraft oyunlarına benziyor, ancak AR sayesinde işler çok farklı boyutlara taşınıyor. Bu konudaki ilk örnek olan Pokemon GO, hatırlarsanız Harry Potter gibi pek çok değerli yapıma örnek olup, AR oyunlarını hayatımıza sokmuştu. Minecraft Earth ise bu akımın son ve en güçlü temsilcisi oldu.

Minecraft Earth ile Pokemon GO arasında ne fark var?

Son senelerin arttırılmış gerçeklik oyunları arasında en iddialı olan yapımlar Minecraft Earth ve Pokemon GO. Hâl böyle olunca insan ister istemez ikisi arasında bir karşılaştırma yapma yoluna gidiyor. İlk olarak iki oyunun birbirine oranla çok daha farklı bir oynanışa sahip olduğunu söyleyerek başlayalım.

Her ne kadar iki oyunda cihazın kamerasının verdiği görüntünün üzerine bir şeyler ekliyor olsa da oynanış mekanikleri bambaşka. Minecraft Earth, serinin yıllardır yakalamış olduğu başarının sebebi olan özgür dünyayı, arttırılmış gerçeklikle birleştirme işini çok iyi yapmış. O yüzden iki oyunun sunmakta olduğu deneyim çok farklı.

Minecraft Earth hangi platformlarda oynanabilir?

Kısaca söylemek gerekirse Minecraft Earth, Android ve iOS işletim sistemi yüklü cihazlar üzerinden oynanabilen bir oyun. Yani akıllı telefon ve tabletlerin çoğuna oyunu yükleyerek oynamak mümkün. Oyun tam çıkışını yaptıktan sonra hem App Store hem de Google Play Store üzerinden indirilebilir olacak. Oyunun şu anki durumunu kontrol etmek isteyenler, buradaki içeriğimize göz atabilirler.

Minecraft Earth’e başlarken:

Oyun açıldığı zaman ilk olarak Microsoft hesabınızı kullanarak giriş yapmanız isteniyor. Oyun, Pokemon GO ile de karşımıza çıkan gerçek hareketleri algılayan bir harita sistemine sahip. O yüzden konum bilginize ulaşmak için izin de vermeniz gerekiyor. Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra karakter oluşturma ekranı geliyor.

Karakter oluşturma ekranında önceden oluşturulmuş, direkt olarak seçerek oyuna başlayabileceğiniz karakterler mevcut. Aynı zamanda bu karakterler üzerinde özelleştirmeler de yapabiliyorsunuz. Özelleştirmelerin bir kısmı oyun içi para ile bir kısmıysa ücretsiz bir şekilde uygulanabiliyor.

Oyuna bir an önce başlamak istiyorsanız, karakter seçerek hemen oyuna geçebilirsiniz. Çünkü oyunun ilerleyen zamanlarında istediğiniz sırada karakter özelleştirmeleri yapabiliyorsunuz. Karakterinizi oluşturduktan sonra oyunun öğreticisi devreye giriyor. Öğretici, oyuncuları hızlı bir turdan sonra oyunun haritasına atıyor. Biz de anlatmaya buradan başlayalım.

Konumunuza göre değişen Minecraft Earth haritası neler sunuyor?

Haritadan bahsetmeye geçmeden önce işinize yarayabilecek bir ipucu verelim. Oyun açıldığı zaman haritada etrafınıza bakmak için telefonunuzu çevirmeniz gerekiyor. Eğer bu yöntem sizin hoşunuza gitmezse ekranın sağ üstünde bulunan pusulaya dokunun. Böylece parmağınızı ekranda kaydırarak oyunun haritasında bakış açınızı değiştirin.

Daha önce Pokemon GO’yu oynayan okurlarımız bilirler, arttırılmış gerçeklik oyunları gerçek hayattaki konumunuzu kullanarak sizi izler. Siz ne tarafa doğru hareket ederseniz, oyun içindeki karakteriniz de o tarafa doğru ilerler. Yani etrafınızda gördüğünüz şeylerle etkileşime geçmek için bazı durumlarda birkaç sokak öteye yürümeniz gerekebiliyor.

Oyunun haritası aynı zamanda ana ekranımız. Haritada daire şeklinde bir erişim alanınız var. Bulunduğunuz dairenin içinde kalan bölgede bulunan eşyaları ve hayvanları alabiliyor, maceralara katılabiliyorsunuz. Bu arada haritada bulunan eşyalar zamanla yenileniyor. Düzenli aralıklarla kontrol etmekte fayda var. Maceraların da ne olduğuna birazdan değineceğiz. Önce oyunun en eğlenceli kısımlarından olan İnşaat Plakaları’na bakacağız.

Minecraft ruhunu gerçek dünyaya taşıyan asıl detay: İnşaat Plakaları

Haritada geçirdiğiniz vakit boyunca elde ettiğiniz eşyaları, İnşaat Plakaları ismi verilen alanlarda kullanıyoruz. Minecraft çıktığı günden bu yana insanların sevmesinin en büyük sebebi olan yeni bir dünya oluşturma hissi, Minecraft Earth’te İnşaat Plakaları kısmında yapılıyor. Oyunun en aktif olduğu yerlerden biri de burası.

Oyunda bir sürü farklı, hazır halde gelen plaka mevcut. Her plakada farklı yapılar mevcut. Örneğin bir tanesi karla kaplıyken, bir tanesi toprak yüzeye sahip olabiliyor. Değişen iklim özellikleri o plakada bulunan hayvanları da etkiliyor. Karlı bölgelerde kutup ayıları varken, toprakla kaplı plakalarda inek ya da tavuk gibi hayvanlar bulunuyor.

İnşaat Plakaları arasındaki en büyük farklardan bir tanesi de boyutları. 8x8 boyutlu alanlardan tutun 32x32 boyutlu plakalara kadar birçok seçenek var. Oyunda bulunan plakaları boyutları dahilinde dilediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. En güzel kısmı da değiştirdiğiniz plakaları daha sonra aynı şekilde bulabiliyorsunuz. Kaldığınız yerden devam ediyorsunuz.

Her plakayı farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Örneğin bir tanesini hayvan çiftliği olarak, bir tanesini de bitki ekmek için kullanabilirsiniz. Sonrasında hasat yaparak iki plakadan elde ettiğiniz eşyaları envanterinizde birleştirebilirsiniz. Bu arada oyunda daha fazla plakaya ulaşmak için karakter seviyenizi artırmanız gerekiyor. 5 seviyede bir yeni plaka açılıyor.

Minecraft’ta bulunan mağaralar da gerçek dünyaya taşınıyor:

Oyunun haritasında düzenli olarak ortaya çıkan bir etkinlik var. Etkinliğin ismi Maceralar. Klasik Minecraft oyunlarında karşımıza çıkan mağaralara oldukça benziyorlar. Etkinliğe başlarken oyunu oynayacağınız bir alanı kameranızla seçiyorsunuz. Sonrasında tıpkı bir madenci gibi etrafta bulunan kaynakları envanterinize ekliyorsunuz. Aynı zamanda mağaraların içinde bulunan düşmanları da alt etmeniz gerekiyor.

Mağaralarda karşımıza çıkan düşmanlar önceki Minecraft oyununda bulunan düşmanlarla aynı. Bazen örümcekler, bazen okçu iskeletler gibi uzun zamandır Minecraft ismiyle özdeşleşmiş düşmanlarla karşı karşıya geliyorsunuz. Her mağaraya girdiğiniz zaman oyunun verdiği belli bir süre var. Bu süre bitmeden önce toplayabildiğiniz her şeyi toplamanız gerekiyor.

Mağaralardan topladığınız maden ve benzeri eşyaları daha sonra başka eşyalar yapmak için kullanıyorsunuz. Yani Minecraft oyunlarının en can alıcı noktalarından biri olan ‘craft’ bu noktada devreye giriyor. Ancak klasik Minecraft oyunlarına çok da benzemeyen bir eşya yapma sistemi oyuncuları karşılıyor.

Eşya yapma ekranınız da yanınızda geliyor:

Oyunun ana ekranında, yani haritasında yer alan menülerden bir tanesi Eşya Yapma menüsü. Menüye girdikten sonra envanterinizde bulunan materyallere göre yapabileceğiniz eşyalar gösteriliyor. Yapacağınız eşyayı tarifler sekmesinden seçtikten sonra yapmaya başlayabiliyorsunuz. Eşyaları yapmak zaman alıyor. Her eşyanın aldığı zaman farklı. Örneğin bir çubuk üretmek 30 saniye iken, taş kazma üretimi 5 dakika alıyor.

Eşya yaparken kullanılan mantık da eski Minecraft oyunlarına çok benziyor. Bir kazma yapmak için ilk olarak elinizde bulunan bir odunu, tahta haline getirmeniz gerekiyor. Tahta ürettikten sonra çubuk üretimine başlayabiliyorsunuz. Eğer elinizde taş bulunuyorsa tarifler menüsünden taş kazmayı seçiyorsunuz. Oyun, çubuğu ve taşı otomatik olarak birleştirip envanterinize ekliyor.

Taş ocağı isteyenler için maden eritme sistemi de mevcut:

Oyunu oynadığınız süre boyunca topladığınız madenleri taş ocağında eriterek farklı eşyalar üretmek için ilk olarak mağaralardan kömür toplamanız gerekiyor. Maden eritme menüsüne, tıpkı eşya yapma menüsüne erişebildiğiniz ana ekran üzerinden gidebiliyorsunuz. Taş ocağını kullanarak yapabileceğiniz şeyler envanterinizde bulunan madenlere göre otomatik olarak gösteriliyor. Tek yapmanız gereken yapmak istediğiniz eşyanın üstüne basıp tamamlanmasını beklemek.

Sürekli yenilenen Minecraft Earth görevleri ve ödül sistemi de var:

Oyunun ana ekranından ulaşılan, Görevler isminde bir menüsü var. Burada günlük ve haftalık görevlerin yanı sıra oyuna başladığınız andan itibaren yerine getirerek ödüller kazanabildiğiniz görevler bulunuyor. Her görev tamamlandığı zaman karakteriniz tecrübe puanı kazanıyor. Kazandığınız tecrübe puanları sayesinde seviye atlayarak daha geniş İnşaat Plakaları kullanabiliyorsunuz.

Bazı görevler ödül olarak oyunun içindeki mağazadan alışveriş yaparken kullanabileceğiniz yakutlar veriyor. Bu yakutları aynı zamanda oyun içi satın alım yoluyla da elde edebiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz oyunun mağazasından da bahsedelim.

Oyun içi mağazada neler bulabilirsiniz?

Neredeyse her mobil oyun gibi, Minecraft Earth de bir mağazaya sahip. Mağaza içinde İnşaat Plakaları satılıyor. Her plakada yer alan eşyalar satın alma ekranında gösteriliyor. Örneğin bir plakada yatak varken, diğerinde kapı olabiliyor. Bu plakaları satın aldığınız takdirde envanterinizde bulunan eşya çeşitliliği artıyor. Yani yeni yapılar oluştururken kullanabileceğiniz materyallerin sayısı fazlalaşıyor.

Mağazadan satın alabileceğiniz bir diğer şey ise biraz önce bahsettiğimiz yakutlar. Yakutları aynı zamanda bir eşya yaparken ya da bir maden eritirken beklemeniz gereken süreyi hiç beklemeden bitirmek için de kullanabiliyorsunuz.

Aylardır beklenen Minecraft Earth oyununa yakından baktığımız yazımızın sonuna geldik. Oyuna genel olarak baktığımız zaman erken erişimde olmasından kaynaklanan hataları göz ardı ettiğimiz sürece başarılı bir iş çıkarıldığını söyleyebiliriz. Şimdilik ne zaman olacağı bilinmiyor olsa da ilerleyen dönemlerde erken erişimden çıkınca tüm oyuncular tarafından nasıl tepkiler alacağını hep birlikte göreceğiz.