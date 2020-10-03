Minecraft’ın Bir Sonraki Büyük Güncellemesi 2021’de Gelecek

Bugün gerçekleştirilen Minecraft Live dijital etkinliğinde Mojang, oyunun bir sonraki büyük güncelleme paketini duyurdu. 2021’de gelecek olan paketin adı Caves and Cliffs olacak.

Son yılların en popüler oyunlarından biri olan Minecraft, aradan yıllar geçmesine rağmen popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeden ilerliyor. Bu popülerliğin bir kısmını da oyunun sürekli olarak güncellenmesine borçlu.

Oyunun geliştiricisi Mojang tarafından gerçekleştirilen Minecraft Live dijital etkinliğinde, oyunun bir sonraki büyük güncelleme paketi hakkında yeni bilgiler açıklandı. Buna göre genişleme paketinin adı Caves and Cliffs olacak ve 2021 yılında gelecek.

Mağaralar ve yamaçlar

Yeni ek paketle birlikte oyuna yeni yapılar da eklenecek. Genişleme paketinin isminden de anlaşılacağı üzere özellikle mağaralar ve yamaçlar oldukça dikkat çekici şekilde geliştirilecek. Yenilenen içerikle birlikte arkeoloji sistemi ve yeni yaratıklar da yapıma dahil edilecek.

Paketle birlikte mağaraların dışında oyuna göller, tüneller, dehlizler, şelaleler ve daha fazla yer altı alanı eklenecek. Kaleler aynı zamanda farklı yapılarla gelecek, böylece her biri kendi ayrı biyolojik ortamına sahip olacak. Arkeoloji sistemi sayesinde de oyuna yeni gelecek fırça ile hazineler ortaya çıkarmamız gerekiyor.

Tabii Minecraft’ta mağaralar gelişince işin içine bir de madenler dahil oluyor. Yeni pakette en az iki farklı maden oyuna eklenecek. Harekete göre saldıran düşman Warden ve dost canlısı Axolotl da yeni canlılar olacak.

Harita sistemi gelişiyor

Yamaçlar tarafına baktığımızda ise Mojang’ın harita oluşturma sistemini bir kez daha geliştirdiğini görüyoruz. Artık daha güzel gözüken, başı karlı dağlar görebileceğiz. Bu dağlarda yeni dağ keçileri olacak. Fırsat bulursa bu keçiler oyunculara toslayabilecek. Ek paket 2021’de gelecek.

Minecraft evrenini paylaşan bir diğer oyun olan Minecraft Dungeons ARPG’ye de yeni bir ek paket geleceği açıklandı. Howling Peaks adlı bu ek paket Aralık ayında gelecek. Kasım ayında gelecek ücretsiz bir güncelleme ile de platformlar arası oynama desteği sunulacak.