Bir Oyuncunun Minecraft'ta Tasarladığı Bilgisayar Kasası

Bir Minecraft oyuncusu, üzerinde 45 saat çalıştığı bir projeyi Reddit üzerinden paylaştı. Oyunda, oldukça özel bir kasa tasarımı oluşturan oyuncu, bu kasa tasarımına Nvidia RTX 3070 eklemeyi bile ihmal etmedi. Üstelik bu özel tasarım, tamamen gerçek ölçülere dayanıyor.

Piyasaya çıkmasının üzerinden 9 yıl geçmiş olmasına rağmen oyunseverlerin bir türlü vazgeçemedikleri Minecraft, zaman zaman oldukça ilginç projelere sahne oluyor. Bu projelerden bir tanesi de Reddit'te AlanGeisse kullanıcı ismiyle paylaşımlar yapan bir oyuncudan geldi. Tam bir Minecraft hastası olan oyuncu, 45 saat emek vererek oldukça özel bir projenin altına imza attı.

AlanGeisse, Minecraft evreninde bugüne kadar benzeri görülmemiş bir kasa tasarımı oluşturdu. Üzerinde Nvidia RTX 3070 ekran kartı bulunan tasarım, her detayıyla düşünülerek oluşturulmuş. Öyle ki tasarlanan sistem üzerindeki logolar, yazılar ve hatta ışıklı mışıklı fanlar, AlanGeisse'in hayalindeki bilgisayar kasasının nasıl olduğunu gözler önüne seriyor.

İşte bir oyuncunun Minecraft'ta oluşturduğu bilgisayar kasası

Oluşturduğu tasarımla ilgili açıklamalarda bulunan AlanGeisse, bu tasarımı oluşturabilmek için gerçek ölçüleri kullanıp, daha sonra da ölçeklendirme yaptığını söylüyor. Yani yukarıda görmekte olduğunuz kasa, gerçek bir sistemin ölçeklendirilmiş hali. AlanGeisse, çalışmaya başlarken önce teknik dokümanlara ulaşıp ölçü bilgileri edindiğini, ardından da harekete geçtiğini ifade ediyor.

Aslına bakacak olursak Minecraft'ta bilgisayar kasarı yapmak, AlanGeisse'in ilk çalışması değil. Minecraft oyuncusu, daha öncelerde de çeşitli bilgisayar tasarımları oluşturmuştu. Ancak o yapıların hiçbiri, Nvidia RTX 3070 kartlı kasa kadar gerçekçi ve ilgi çekici değildi. Oyunsever, çalışmalarına devam edip yeni projeler geliştiriceğini belirtiyor.