Mısır Piramitlerinin Bir Gizemi Daha Çözülmüş Olabilir

Yapılan yeni araştırmaya göre, piramitlerin bir gizemi daha çözülmüş olabilir.

Giza Piramiti yüz yıllar boyunca araştırmacıların kafalarını karıştır. Sadece gizemli ve saklı odalarıyla değil Antik Mısırlıların bu etkileyici yapıları modern teknoloji olmadan nasıl yaptıkları da merak konusu oldu. En çok kafa karışıklığı yaratan yönü ise neredeyse mükemmele yakın bir hizada olması.

Biraz orantısız olsa da 138,8 metrelik Muhteşem Giza Piramiti’nin kare kenarlarının ortalaması oldukça düzgün ve ana yönleri gösterecek biçimde harika bir şekilde hizalanmış. Bir arkeolog ve mühendis olan Glen Dash, The Journal of Ancient Egyptian Architecture’daki yeni çalışmasında piramidi inşa edenlerin ana yönleri muazzam bir şekilde hizaladıklarını söylüyor.

Dash, ikisi Giza’da biri Dahshur’da olan üç piramit için “Üç piramit de aynı tarzdaki hatayı sergiliyor: ana yönlerden saat yönünün hafifçe tersine doğru çevrilmiş” diyor. Bunu açıklayabilmek için kutup yıldızından ya da Güneş’in gölgesinden faydalandıkları gibi birçok hipotez ortaya atılsa da hiçbiri tam olarak açıklayamadı.

2018 yılında Dash, bu hipotezlerden çok daha basit bir fikir ortaya attı. Yaptığı araştırmada Antik Mısırlıların, yaklaşık 4.500 yıl önce muhteşem hizalamayı yakalayabilmek için sonbahar ekinoksunu kullandıklarını ortaya attı.

Dash’in yaptığı çalışmaya göre, Mısırlılar güneş saati mili olarak adlandırılan yöntemi kullanmış olabilir. Bunu doğrulamak için Dash, 2016 yılının sonbahar ekinoksunda güneş saati miliyle kendi çalışmasını yaptı. Yayınladığı araştırmasında da piramitleri yapan mimarın, ekinoksta bu yöntemi kullanarak doğru bir şekilde doğu batı hizası yakalamış olabileceğini söyledi.

Bu deney ABD, Connecticut’ta yapılmış olsa da Dash bu yöntemin Mısır’da da işe yarayacağını söylüyor. Piramitlerin yönlerinin kesin olarak bu yöntemle tayin edildiğinin somut kanıtları olmasa da Dash’in yaklaşımı açıklamaya bir adım daha yaklaşıyor.