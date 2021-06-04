Apple AirPods Alternatifi Bluetooth Kulaklıklar

Piyasada satın alabileceğiniz birçok kablosuz kulaklık modeli var. Bunlardan en çok bilineni ve tercih edilenlerinden biri ise Apple Airpods. Biz de sizler için Airpods alternatifi kulaklıkları listeledik ve kablosuz kulaklık alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsettik.

Piyasadaki en iyi kablosuz kulaklıklardan biri olan Apple AirPods, aynı zamanda kablosuz kulaklıkların bu kadar yayılmasında da öncü rolü oynuyor. Çoğu kablosuz kulaklıkta olmayan aktif gürültü engelleyicisi, şarj süresinin uzunluğu ve ses kalitesi gibi özellikleri, AirPods’u diğer kulaklıklar için zorlu bir rakip haline getiriyor.

Ancak piyasadaki diğer kulaklık üreticileri de Apple’ın AirPods’undan aşağı kalmıyor. Gerek ses gerek mikrofon kalitesi için tercih edebileceğiniz birçok kablosuz kulaklık bulunuyor. Eğer kulaklığınızın Android cihazınızla daha entegre çalışmasını ya da Apple AirPods’a nazaran daha iyi ses kalitesi olan bir kulaklık arıyorsanız, aşağıdaki listeden bir kulaklık seçebilirsiniz.

Apple AirPods alternatifi iyi bir kulaklığı nasıl seçersiniz?

Bir çift AirPods alternatifi arıyorsanız, bunun nedeni muhtemelen Apple'ın kulaklıkları hakkında bir şeyleri beğenmeniz, ancak diğer faktörler tarafından erteleniyor olmanızdır. Bu faktörler tasarım, fiyat ya da ses kalitesi olabilir. Öncelikle AirPod için alternatif aramanızın nedenini bulmanız gerekiyor.

Bir AirPods alternatifinden tam olarak ne istediğinize odaklandıktan sonra, yukarıdaki seçeneklere daha net bir şekilde bakmaya başlayabilirsiniz. Örneğin Samsung Galaxy Buds, Apple'ın uzamsal ses özelliğini ancak Galaxy telefonları için kullanıma sunuyor. Samsung cihazınızla tam entegre bir kulaklık arıyorsanız Samsung Galaxy Buds’ı, etkileyici bir tasarım arıyorsanız Sennheiser Momentum TWS 2’yi tercih edebilirsiniz.

Listemizde yer alan kulaklıkların asıl amaçları AirPods’u taklit etmek değil elbette. Pil ömrü, ses kalitesi gibi özellikler tüm kablosuz kulaklıklarında evrensel özellikler. Eğer ki kulaklığınızı ağırlıklı olarak evden ve şarj aletinizden uzak kullanacaksanız dikkat etmeniz gereken unsur pil ömrü olmalı. Uzun süreler kulağınızda kalacak kulaklıklar için ergonomik kulaklıkları da seçmeniz gerekebilir.

Buraya kadar okuyup da ne istediğinize karar verdiyseniz, aşağıdaki listede kendinize göre bir kulaklık bulabilirsiniz.

Apple AirPods Alternatifi Bluetooth Kulaklıklar

Sony WF-SP800N

Sony WF-1000XM3

Panasonic RZ-S500W

Sennheiser Momentum TWS 2

Samsung Galaxy Buds Pro

Sennheiser CX 400BT

Listenin fiyat performans ürünü: Sony WF-SP800N

İşletim sistemi desteği: Android / iOS

Gürültü önleyici: Var

Pil ömrü: 9 saat (şarj kutusu ile 18 saat)

Ayrıntılı ve dinamik bir ses kalitesi sunan Sony WF-SP800N, kulağa tam olarak uymasıyla her türlü kullanıcıyı memnun ediyor. İsterseniz masa başında çalışırken toplantılara katılın, isterseniz koşularınızda müzik dinleyin, Sony WF-SP800N kulağınızdan düşmeyecek bir yapıya sahip. Kablosuz kulaklıklara çok fazla para harcamadan güzel bir kaliteye ulaşmak isteyenlerin tercih edebileceği Sony WF-SP800N, Sony’nin uzamsal ses formatı olan 360 Reality Audio’ya da erişimi sağlıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Başarılı gürültü engelleyicisi ile Sony WF-1000XM3

İşletim sistemi desteği: Android / iOS

Gürültü önleyici: Var

Pil ömrü: 6 saat (şarj kutusu ile 24 saat)

Sony WF-1000XM3 başarılı bir gürültü önleyiciye sahip bir kablosuz kulaklık. Etkileyici bir şarj ömrü olan kulaklık oldukça etkileyici bir ses kalitesine sahip. Kullanıcısını dış dünyadan izole ederek mükemmel ses kalitesini engellemeden kulaklarına veren Sony WF-1000XM3, dokunmatik kontrollere sahip. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Şaşırtıcı kalitesi ile Panasonic RZ-S500W

İşletim sistemi desteği: Android / iOS

Gürültü önleyici: Var

Pil ömrü: 6,5 saat (şarj kutusu ile 19.5 saat)

Her ne kadar Panasonic, en iyi kablosuz kulaklık dendiğinde akla gelen bir marka olmasa da RZ-S500W, Panasonic’in pazara ilk giriş ürünü ve şaşırtıcı derecede de etkileyici bir kulaklık. Gürültü engelleme teknolojisi, ambiyans modu, sesli aramalar için çift mikrofon ve toplam 19,5 saat pil ömrü gibi teknik özelliklere sahip Panasonic RZ-S500W’nin kontrolleri de dokunmatik. Kolay kontrolleri ile müziğinizi kontrol edebilir ve kolayca gürültü engelleme modları arasında sorunsuz geçişler yapabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Uzun saatlik kullanımlar için ideal Sennheiser Momentum TWS 2

İşletim sistemi desteği: Android / iOS

Gürültü önleyici: Var

Pil ömrü: 7 saat (şarj kutusu ile 28 saat)

Sennheiser Momentum TWS 2, Sennheiser kalitesini oldukça başarılı bir şekilde yansıtan bir kulaklık. Her ne kadar fiyatı yüksek olsa da, kullanıcısına sunduğu özellikler ve ses kalitesi, yüksek fiyatını ekarte ediyor. En iyi Apple AirPod alternatiflerinden biri olan Sennheiser Momentum TWS 2, zarif bir tasarıma sahip.

Kulağa rahat bir şekilde oturan kulaklıklar, rahatsızlık duyulmadan 5-6 saate kadar kullanılabiliyorlar. Sennheiser Momentum TWS 2 aynı zamanda aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip. Çoğu AirPod alternatifi gibi Sennheiser Momentum TWS 2 de dokunmatik kontrollere sahip. Üstelik bu kontrolleri kendinize göre özelleştirebilirsiniz de. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung telefonlarla entegre çalışan Samsung Galaxy Buds Pro

İşletim sistemi desteği: Android / iOS

Gürültü önleyici: Var

Pil ömrü: 28 saat

Samsung hayranları ve kullanıcıları için en iyi AirPods alternatifi olan Samsung Galaxy Buds Pro, telefon konuşmaları sırasında iki tarafı da memnun ediyor. Tam su geçirmezliğe sahip Samsung Galaxy Buds Pro, oldukça fütüristik bir tasarıma sahip. Samsung’un kablosuz kulaklığı, konuştuğunuzu algıladığında ortam modunu otomatik olarak etkinleştiriyor.

Ancak Samsung’un 360 Audio özelliği ancak One UI 3.1 çalıştıran bir Samsung Galaxy cihazıyla eşleştirildiğinde çalışıyor. Samsung kullanıcılarını her halükarda memnun eden bu kulaklık, Samsung dışında bir cihazla çalıştığında tüm özellikleri kullanıcıya sunamıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Özelleştirilebilir dokunmatik kontrolleri ile Sennheiser CX 400BT

İşletim sistemi desteği: Android / iOS

Gürültü önleyici: Yok

Pil ömrü: 7 saat (şarj kutusu ile 27 saat)

Üstün ses kalitesine sahip bir AirPods alternatifi olan Sennheiser CX 400BT, özelleştirilebilir dokunmatik kontrollere sahip. Sesli asistan desteğini de destekleyen kulaklık, oldukça başarılı özellikler barındırıyor.. Listedeki çoğu kulaklığın aksine Sennheiser CX 400BT, daha çok temeller üzerinde duruyor.

Su ya da ter geçirmezlik özelliği bulunmayan kulaklık, ortalama bir pil ömrü, muhteşem bir ses kalitesi ve son derece rahat bir tasarıma sahip. Sennheiser Momentum True Wireless 2 ile aynı 7 mm sürücüleri kullanan Sennheiser CX 400BT, gürültü engelleme özelliğinden yoksun olsa da neredeyse yarı fiyatına AirPods’un ses kalitesini yeniyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bizim Apple AirPods alternatifi kulaklıklar hakkında söyleceklerimiz bu kadar. Sizin de kablosuz kulaklıklarla ilgili bir tecrübeniz varsa, bunu yorumlarda belirtebilirsiniz.