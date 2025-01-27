MİT koordinesinde düzenlenen operasyonda, kişisel verilere yasa dışı erişim sağlayan 5 şüpheli tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

MİT, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) desteğiyle yürütülen operasyonda, “Avatar” veya “Adalet” adıyla bilinen yazılımın detayları ortaya çıkarıldı.

Yazılımı kullanan avukatlar tespit edilecek

UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile entegre olduğu yönünde yanıltıcı bilgilerle satılan bu yazılımın, yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve hukuka aykırı şekilde vatandaşların kişisel verilerine erişim sağladığı belirlendi. İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda yazılımın yöneticileri ve geliştiricileri dahil 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında yazılımı kullanan avukatlara ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) da dahil olduğu çalışmalarda, bu faaliyetlerin finansal bağlantıları inceleniyor.