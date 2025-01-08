Resmî Gazete'de yayımlanan bir kararla Türkiye'de resmen Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.

Siber saldırıların günümüzün en büyük tehditlerinden biri olması nedeniyle Türkiye’den bu konuya yönelik hamleler geliyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eylül ayında yaptığı açıklamada yakında bir siber güvenlik teşkilatı kurulacağını duyurmuştu.

Bugün ise o konuda beklenen gelişme yaşandı. Resmî Gazete’de yayımlanan bir kararla Türkiye’de resmen “Siber Güvenlik Başkanlığı” kuruldu.

Ülkede siber güvenliği sağlamayı ve vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçlayacak

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan kararnamede, Siber Güvenlik Başkanlığı’ının Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet göstereceği belirtilirken merkezinin ise Ankara’da olacağı ifade edildi. Başkanlık için 135 kişilik bir kadro tahsis edildiği de eklendi.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre Siber Güvenlik Başkanlığı’nın birçok görev ve yetkisi olacak. Bunlar arasında siber güvenliği sağlamak, bu amaç doğrultusunda politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonununu sağlamak ve etkin şekilde uygulanmasını takip etmek var.

Bunlar dışında siber güvenlik konusunda vatandaşı bilinçlendirme, kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki iş birliklerini artırmak, yerli siber güvenlik teknolojileri geliştirilmesine yardımcı olmak, güvenlik zaafiyetlerinin tespitini yapmak, acil durum ve kriz planları oluşturmak gibi görevleri de olacak.

Son olarak kurumun bünyesinde Siber Savunma Genel Müdürlüğü, Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Basın ile Halkla İlişkiler Müşavirliği gibi birimlerin yer alacağını ekleyelim.