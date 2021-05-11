Matroska, kısaca MKV dosya formatının giderek daha yaygın hale gelmesi nedeniyle MKVToolNix kullanımı da yaygınlaştı. Geleceğin en kapsayıcı dosya formatı olarak görülen MKV üzerinde düzenleme yapmanızı sağlayan MKVToolNix nedir, ne işe yarar gelin daha yakından bakalım.

AVI, MP4, WMV ve benzeri video dosya formatlarına hepimiz aşinayız ve bu dosya formatları üzerinde düzenleme yapmak için gerekli araçları az çok biliyoruz. Ancak son zamanlarda bu görece eski formatlar yerine MKV isimli yeni bir video dosya formatını sık sık görür olduk. Bildiğimiz formatlara göre çok daha kapsayıcı olan ve bu nedenle geleceğin formatı olarak görülen MKV, MKVToolNix araç seti ile düzenlenebiliyor.

MKVToolNix araç seti aslında uzun zamandır kullanımda ancak MKV dosya formatının yaygınlaşması ile adını çok daha sık duymaya başladık. Dijital izleme platformlarının yaygınlaşması ile birlikte video indirme ve düzenleme gibi işlemlerin standart kullanıcı için çok da gerekli görülmediği bugünlerde, MKV dosya formatı ve MKVToolNix araç seti aslında her şeyin o kadar hızlı ve geri dönülmez şekilde değişmediğini hepimize gösteriyor.

MKV nedir?

Matroska, kısaca MKV; bir video dosya formatıdır. AVI, MP4, WMV ve benzeri video dosya formatlarından farklı ise çok daha kapsayıcı olmasıdır. Bunun anlamı; tek bir MKV dosyasının içinde video ile birlikte birden çok ses dosyası ve altyazı dosyası saklayabiliyor olmanızdır.

Daha net bir örnek vermek gerekirse; indirdiğiniz bir film MKV formatındaysa aynı dosyanın içinde onlarca farklı dilde dublajı içeren ses dosyası ve onlarca farklı dilde altyazı içeren metin dosyası ekleyerek tek bir dosya olarak saklayabilirsiniz.

MKVToolNix nedir?

Geleceğin kapsayıcı video dosya formatı MKV, güzel. Peki, nasıl düzenlenecek? Bu noktada devreye, 3 farklı düzenleme aracı sunan MKVToolNix araç seti giriyor. MKVToolNix seti; mkvinfo, mkvextract, mkvmerge olmak üzere 3 araç içeriyor. mkvmerge aracı yakında bu setten kaldırılarak ana araç üzerinden düzenlemelerin gerçekleştirilmesi sağlanacak.

MKVToolNix araç setindeki mkvinfo aracı, MKV dosya formatı hakkında bilgi veriyor; mkvextract ya da MKVToolNix GUI aracı, MKV dosyalarını parçalama ve düzenleme işlemlerini yapmanızı sağlıyor; mkvmerge aracı ise yeni MKV dosyaları oluşturmanızı ve video dosya formatı değiştirme işlemleri yapmanızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi MKVToolNix, sağlam bir ekipten oluşuyor.

MKVToolNix nasıl kullanılır?

MKVToolNix araç setini buradan indirebilirsiniz. Araç seti Windows, Linux ve macOS işletim sistemlerinde ücretsiz olarak kullanılabiliyor. İşletim sisteminize en uygun yükleme dosyasını indirdikten sonra yükleme sihirbazının talimatlarını izleyerek kolayca MKVToolNix araç setinin kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

mkvinfo aracını çalıştırdığınız zaman MKV dosya formatı ve MKVToolNix araç seti hakkında bir bilgilendirme sistemi ile karşılaşacaksınız. Aracın arayüzü İngilizce ve pek çok teknik terimle dolu. Bu nedenle konuya ilginiz yoksa biraz kafa karıştırıcı olabilir ancak incelemekten zarar gelmez.

mkvmerge aracını çalıştırdığınız zaman yakın zamanda kaldırılacağına ve ana araç olan mkvextract ya da MKVToolNix GUI olarak da geçen araca entegre edileceğine dair bir bilgilendirme metni ile karşılaşacaksınız.

mkvextract ya da MKVToolNix GUI olarak da geçen araç ise tam olarak istediklerinizi yapmanızı sağlıyor. Bu ana aracı çalıştırdığınız zaman en boy oranı, çözünürlük, kırpma gibi pek çok temel video düzenleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videolara altyazı ve ses dosyası ekleme işlemini de yine bu araç üzerinden yapabilirsiniz. mkvextract aracı üzerinden eski DVD formatına sahip videoları düzenlemeniz de mümkün.

Genel olarak MKVToolNix:

MKVToolNix araç setini kullanan kişilerin araç seti hakkında yaptıkları yorumlarda en sık bahsedilen konu, araçların işlem hızı. Özellikle farklı dosya formatlarını MKV dosya formatına dönüştürmek ya da yeni bir MKV dosyası çıkarmak gözle görülür bir hızla gerçekleşiyor. Birden çok altyazı ve ses dosyası eklendiği zaman işlem biraz yavaşlayabiliyor ama bu görmezden gelinebilecek bir yavaşlama.

MKVToolNix araç setinin olumsuz yanı ise biraz karmaşık olması. Eğer daha önce bu tür video düzenleme ve dönüştürme yazılımları kullandıysanız işiniz biraz daha kolay olabilir. Ancak ilk kez video düzenleme işlemi yapacaksınız MKVToolNix arayüzü biraz karmaşık görünecektir. mkvinfo aracını inceleyerek ve biraz deneme - yanılma yaparak kısa süre içinde arayüze alışabilirsiniz.

Olumsuz yönleri olsa da, ki hangi yazılımın yok, MKVToolNix araç seti; tek bir özel video dosya formatı üzerinde çalıştırılmak üzere geliştirilen başarılı araçlardan oluşuyor. Tek bir dosya formatına özel geliştirilmiş olması onu daha kararlı ve hızlı yapıyor. Araçlar yakın zamanda tamamen birleşerek tek bir araç haline gelecektir. Karışık arayüz ise üstesinden gelinmeyecek bir sorun gibi görünmüyor.

MKV dosya formatı ve MKVToolNix araç setinin geleceği:

AVI, MP4, WMV ve benzeri video dosya formatlarını uzun zamandır tanıyoruz ve bir şekilde nasıl düzenleyebileceğimizi de biliyoruz. Ancak video kurgu uzmanlarını bir kenara koyarsak standart kullanıcının ihtiyacı olan altyazı dosyaları ve ses dosyalarının, bu formatlarda harici olarak taşınıyor olması işleri hiç de kolaylaştırmıyor.

Dijital izleme platformları yaygınlaşıyor olsa da pek çok kullanıcı hala torrent ya da farklı platformlar üzerinden dizi ve film indirmeyi tercih ediyor. Video dosyasını indir, altyazı dosyasını indir, ses dosyasını indir, bunları birleştir, eş zamanlı çalıştıracak yazılım bul derken saatler geçiyor.

MKV dosya formatı bu karışıklığın üstesinden kolayca gelebilir. Video içine gömülü olan altyazı ya da sesten bahsetmiyoruz, video dosyasına harici olarak eklenenlerden bahsediyoruz. Tüm bu dosyalar MKVToolNix üzerinden birleştirilerek tertemiz tek bir dosya olabilir ve yine bu araç seti kullanılarak üzerinde tüm değişiklikler kolayca gerçekleştirilebilir.

MKVToolNix araç seti, yaptığı işte oldukça başarılı. Tek bir dosya formatının uzmanı olduğu için oldukça kararlı ve hızlı çalışıyor. Elbette geliştirilmesi gereken pek çok noktası olduğunu söylemeden geçmeyelim. Ancak MKV dosya formatının daha da yaygınlaşması ve MKVToolNix araç setini kullananların sayısının artması ile birlikte çok daha kullanıcı dostu bir arayüz tasarlanmaması için hiçbir sebep yok.

Geleceğin kapsayıcı video dosya formatı olarak görülen MKV dosyalarını düzenlemenizi sağlayan MKVToolNix nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu ile ilgili bilmeniz gereken detayları anlattık. MKV dosya formatı ve MKVToolNix belki geleceği şekillendirmez ama en azından bugünü kolaştırdığı kesin.