Bir iPhone'u Daha Hızlı Çalıştırma Rehberi

Zaman zaman iPhone kullanıcılarının, telefonlarının modellerinin eskimesinden kaynaklı olarak yavaşladığı serzenişlerine denk gelmişsinizdir. Bu durum bazen doğru olsa da kimi zaman iPhone'ların yavaş işlemesine neden olan problemi çözmek kullanıcının elinde. İşte sizler için hazırladığımız bazı püf noktalar.

iPhone kullanıcıları çoğu zaman telefonlarının yavaşlamasını, modelinin eskimiş olabileceğine bağlıyorlar. Kimi zaman da oluşan işlem yavaşlığı sorunu, ağ bağlantısına yoruluyor ancak cihazların yavaşlığının nedeni aklınıza gelen bu nedenlerden biri olmayabilir. Akıllı cihazlar, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak adına birçok parola vb. veriyi otomatik olarak depoluyorlar. Aynı zamanda ziyaret edilen web sitelerinden de çok sayıda veri, telefonlarda ciddi bir yer kaplıyor. İşte tüm bu veriler biriktiği zaman, iPhone'unuzun eskisinden çok daha yavaş çalışmasına neden olabiliyor. Bu durumdan kurtulmanın yöntemi ise hiç de zor değil. Hep birlikte adım adım "Bir iPhone'u nasıl daha hızlı hale getirebileceğimizi" inceleyelim.

Safari'de önbelleği temizlemek

Bu işlemi gerçekleştirmeden önce, internet sitelerine girerken kullandığınız tüm bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun çünkü işlemi tamamladıktan sonra, otomatik olarak giriş sağladığınız bütün hesaplarınızdan çıkış yapmış olacaksınız.

Ayarlar uygulamasından Safari'yi seçin.

Ekranın alt kısmında, "Tarihçeyi ve web sitesi verilerini sil" bölümü yer alacak. Bu butona tıklayın.

iPhone'unuz size bir kez daha kayıtlı verileri silmek istediğinizden emin olup olmadığınızı soracak. Şifrelerinizi daha sonra hatırlayacağınız şekilde sakladıysanız, artık bu verileri silebilirsiniz.

Üçüncü parti uygulamaları yönetmek

Facebook, Instagram, Google Maps gibi sonradan indirdiğiniz uygulamaların telefonunuzun hafızasında kapladığı yeri yönetebilirsiniz. Bunun için Ayarlar içinden "Genel" kısmına gelip, "iPhone Saklama Alanı"nı seçin.

Saklama alanı kısmında, telefonunuzda yer alan tüm uygulamaların bir listesini, en çok yer kaplayanlar yukarıda olacak şekilde göreceksiniz.

Bu uygulamalardan herhangi birine tıkladığınızda, uygulamanın tam olarak ne kadar yer kapladığı hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Uygulamaların gösterildiği liste, aynı zamanda bazı uygulamaları hiç kullanmadığınızı veya en son ne zaman kullandığınızı da gösteriyor. Tüm bu verileri göz önünde bulundurarak dilediğiniz uygulamayı seçip, cihazınızdan kaldırabilirsiniz.

"iPhone Saklama Alanı"nı açtığınızda, "Kullanılmayanları sil" şeklinde bir sekme daha göreceksiniz. Hemen yanındaki etkinleştir komutu seçildiğinde aktif hale getirilen bu uygulama, cihazınızda yeterli yer olmadığı zaman, hiç kullanılmayan uygulamaları otomatik olarak silecektir.

Uygulamaları silip yeniden yüklemek

Bazı sosyal medya uygulamaları, izlemiş olduğunuz videoları veya kullandığınız fotoğrafların verilerini silmeden saklıyor. Siz o an işlem yapmıyor olsanız dahi, saklanan bu veriler telefonunuzun yavaş çalışmasına neden oluyor. Bu durumdan kurtulmanın yolu ise uygulamayı tamamen silerek tekrar yüklemek.

Seçtiğiniz uygulamayı telefonunuzdan kaldırmak için, bir önceki maddede bahsedilen "iPhone Saklama Alanı"na girerek sayfanın en altında yer alan "Uygulamayı Sil" seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Daha sonra AppStore'a giderek silinen uygulamayı tekrar yükleyebilirsiniz. Eğer silinen uygulama ücretli ise AppStore'dan tekrar bir ücret ödemeden kolaylıkla cihazınıza geri yükleme yapabilirsiniz.

Yukarıda adım adım belirttiğimiz küçük ama çok faydalı bilgilerle iPhone'larınızı çok daha hızlı işlem yapar hale getirebilirsiniz. Tabii ki tekrar hatırlatmakta fayda var, belirtilen işlemleri yapmadan önce, geri dönüşü mümkün olmayan verilerinizi farklı bir yerde sakladığınızdan mutlaka emin olun.